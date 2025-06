Papá es señalado de abusar de hijas e hijastra con discapacidad: una habría quedado embarazada

En una zona rural de Salgar, Antioquia, se generó una ola de indignación tras la denuncia contra un hombre acusado de presuntamente abusar de sus hijas y de su hijastra en condición de discapacidad. Según las víctimas, su madre tenía conocimiento de los abusos, pero no tomó ninguna acción para detenerlos. ¿Cómo se destapó este atroz caso? ¿Qué dice el señalado?

Séptimo Díainvestigó a fondo, habló con las personas implicadas en la denuncia y recogió los desgarradores testimonios de las víctimas; una de ellas quedó embarazada a causa de los abusos.

“A ellas me las tenían amenazadas, que si me contaban a mí, les iba peor...Yo le hacía reclamos y me trataba mal, por eso nunca llegué a tocar ese tema”, reveló Gloria Nancy Arredondo, madre de las cuatro mujeres que aseguran haber sido abusadas por su padre. Esta mujer expresó su profundo arrepentimiento por no haber denunciado los hechos en su momento.

Yenny Yurlay Ruiz, una de las hijas de Gloria, tiene 24 años y está indignada por el horror que, según ella, vivió junto a sus hermanas a manos de su propio padre, Fernando María Ruiz, durante muchos años. “Si él en realidad tenía esa necesidad de tener relaciones con alguien, ¿por qué no buscó otras mujeres?”, cuestionó Yenny, quien asegura haber sido víctima de abuso desde temprana edad y hoy alza su voz en busca de justicia para ella y sus hermanas.

En 2008, Yenny tenía apenas 7 años cuando, según ella, comenzaron los abusos por parte de su padre. Denunció que su madre sabía lo que ocurría. Séptimo Día

Abuso y violencia marcó a una familia en Salgar

En una zona apartada de Salgar, Antioquia, Yenny creció junto a sus hermanas en una humilde casa entre las montañas del occidente antioqueño. Vivían con su madre, Gloria, dedicada a los oficios del hogar, y con su padre, un agricultor.

En el hogar también vivía Erika Arredondo, media hermana de Yenny e hija de Gloria, quien actualmente tiene 33 años y padece una discapacidad cognitiva que le impide distinguir el bien del mal, haciéndola especialmente vulnerable.

Según Gloria, la madre del hogar, Fernando María Ruiz maltrató desde siempre a las mujeres de su familia, incluyéndola a ella.

“Yo no sé qué me pasó, no sé si fue miedo, cobardía… me faltó mucha berraquera en ese tiempo”, lamentó.

En 2008, cuando Yenny tenía apenas 7 años, comenzaron los abusos por parte de su padre. En ese momento, ella no comprendía del todo si lo que ocurría estaba bien o mal. Sin embargo, ante la insistencia de su padre, terminó accediendo. “Él me dijo que necesitaba revisar si yo era virgen o no. Yo lo hice, y lloré mucho, pero no se lo conté a mi mamá”, relató.

Tiempo después, Yenny relató que, de manera repentina, se enteraron de que su media hermana Erika, quien en ese momento tenía 16 años, estaba embarazada. “’Cuando quedó embarazada por primera vez, ¿sabían quién era el padre?’ Era Fernando”, respondió la joven, quien tiene una condición de discapacidad.

Erika Arredondo, quien padece discapacidad, relata que fue obligada a mantener relaciones sexuales con su padrastro en contra de su voluntad. Séptimo Día

Actualmente, a sus 33 años, Erika recuerda y relata que fue obligada a mantener relaciones sexuales con su padrastro en contra de su voluntad. “Él me obligaba, y yo le decía que no”, expresó Erika.

Desde entonces, en múltiples ocasiones, el padre de la familia presuntamente abusó sexualmente de sus hijas y de su hijastra. Según sus testimonios, las amenazaba con golpearlas si le contaban a su madre. Una de las hermanas menores de Yenny también le confesó que su padre abusaba de ella. “Cuando le reclamé a mi mamá, ella me dijo que no le iba a preguntar a él, porque le tenía demasiado temor”, relató.

Así se destapó este aberrante caso

Según Yenny, en su niñez no comprendía si lo que ocurría en su hogar estaba bien o mal, pero al cumplir 15 años tomó la decisión de irse de la casa. No obstante, continuó visitando con frecuencia a sus hermanas, hasta que un día decidió acudir a la Comisaría de Familia del municipio de Salgar.

“Como era menor de edad, llamaron a mi mamá y ella dijo que eso era mentira, que yo me estaba inventando todo”, contó Yenny.

Para 2015, ya viviendo en Medellín, era poco lo que podía hacer por sus hermanas desde la distancia. “Mi mamá me decía que si yo lo denunciaba, tenía que olvidarme de que tenía mamá. Eso me dolía, porque yo era la única hija que estaba pendiente de ella”, recordó.

En 2018, cuando Yenny cumplió la mayoría de edad, su hermana menor le pidió irse con ella a Medellín.

Otro caso de abuso

Erika tuvo una hija a los 16 años, quien, según ella, es hija de Fernando María Ruiz, producto de los abusos que sufrió. Hoy, con 17 años, esta joven también ha revelado un crudo testimonio sobre lo que vivió junto a Fernando, su padre biológico, con quien convivió durante varios años en el municipio de Salgar.

“Gloria es mi abuela, y como ella dejaba sola a mi mamá con ese señor, dicen que yo posiblemente sea hija de él”, dijo la hija de Erika, quien aseguró haber visto en varias ocasiones cómo Fernando abusaba de su madre en condición de discapacidad.

En 2015, cuando Erika tenía 22 años, quedó embarazada por segunda vez. Para su hija, que entonces tenía 8 años, la noticia no fue una sorpresa: estaba convencida de que ese segundo bebé también era hijo de Fernando, pues enfatizó que su mamá no salía de la casa.

La hija mayor de Erika, presuntamente hija de Fernando, relató que ella también fue víctima de abuso por parte de su padre. Séptimo Día

La menor, a quien llamaremos Laura para proteger su identidad y seguridad, reveló que también fue víctima de Fernando. Aseguró que sufrió varios tocamientos y situaciones que aún hoy le causan dolor e indignación. Según su testimonio, los abusos se extendieron durante varios años.

“Me decía que yo tenía que ser de él y yo le decía que no...Siempre buscaba el momento y las oportunidades de estar solo con uno”, reveló la hija de Erika.

Denuncia e investigación

El 26 de julio de 2023, Yenny rompió el silencio e interpuso una denuncia ante la Policía de Salgar. Lo hizo por su media hermana, su hermana menor, su dos sobrinas y ella misma. Desde entonces, comenzaron a recolectar evidencias para intentar detener estos aberrantes actos que habían estado sufriendo con su padre.

Según las autoridades, conocieron el caso meses después por un reporte del ICBF. “Ponemos en protección a tres de las niñas que se encontraban en el hogar. Posteriormente, se dejan a cargo de la Comisaría de Familia”, mencionó María Victoria Castro, secretaría del Gobierno de Salgar.

Aunque los hechos ocurrieron en Salgar, el caso fue asumido por la Fiscalía del municipio de Ciudad Bolívar, ubicado en la misma subregión del suroeste antioqueño. Gracias a la denuncia y a los testimonios de las víctimas, se logró establecer la identidad del presunto agresor.

Séptimo Día pudo establecer que, en el marco de la investigación, se ordenaron varias entrevistas a las presuntas víctimas con expertos y psicólogos, quienes concluyeron que sus testimonios eran creíbles. Por esta razón, la Fiscalía solicitó una orden de captura contra Fernando María Ruiz en marzo de 2025.

¿Qué dice el señalado?

Tras su captura, Fernando María Ruiz no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, relacionados con los delitos de acceso carnal o actos sexuales con persona incapaz de resistir.

La Fiscalía solicitó una orden de captura contra Fernando María Ruiz en marzo de 2025 por el delito de acceso carnal o actos sexuales con persona incapaz de resistir. Séptimo Día

Un mes después de la captura, Séptimo Día entrevistó al presunto responsable de los hechos, quien se encuentra recluido en la estación de Policía del municipio de Salgar.

“¿Tienen fotos? ¿Tienen videos? ‘Son los testimonios de ellas, ¿usted cree que las cuatro se pusieron de acuerdo para inventar esto?’ Fernando contestó: tuvo que ser así, porque como Yenny las sacó de acá y se las llevó para empezarlas a manipularlas”, aseguró el señalado.

Ante la pregunta del periodista sobre si abusó o no de sus hijas y su hijastra, el hombre negó rotundamente los hechos.

De ser hallado culpable, Fernando María Ruiz podría enfrentar una condena superior a los 20 años de prisión. Además, está pendiente la realización de una prueba de ADN para determinar si las dos hijas de Erika son también hijas biológicas de este hombre. De confirmarse, podría abrirse un nuevo proceso judicial en su contra.

Por ahora, Fernando permanece detenido mientras avanza el proceso en su contra, aunque él insiste en su inocencia.

Según las autoridades, podría iniciarse un proceso judicial contra Gloria Arredondo por no haber denunciado a tiempo los presuntos abusos de los que habrían sido víctimas sus propias hijas y nietas.

“Por más años que él pague, nunca va a compensar lo que realmente hizo. Hay algo de tranquilidad, pero el daño fue demasiado grande. Yo no tuve infancia, y mis hermanitas tampoco”, concluyó Yenny.