Adiós al hiyab: Irán suspende la ley que obligaba a las mujeres a usarlo tras años de protesta

Irán sorprendió al mundo al suspender una ley que, desde hace años, obligaba a las mujeres a usar el hiyab, el velo que cubre la cabeza, el pecho y, en algunos casos, también el rostro. Esta norma, vinculada a principios religiosos del Islam, fue una de las políticas más controvertidas del país, generando resistencia tanto dentro como fuera de sus fronteras. Para entender la magnitud de este cambio, Noticias Caracol habló con Camilo González, analista internacional.

El hiyab fue impuesto en Irán tras la Revolución Islámica de 1979, como parte de una serie de reformas que buscaban dar forma a un estado teocrático. A lo largo de los años, las mujeres que desobedecían esta norma enfrentaban sanciones económicas, la prisión y en algunos casos, medidas más drásticas. Uno de los episodios más trágicos que marcó el rechazo a esta política fue la muerte de Mahsa Amini en 2022, quien fue arrestada por la policía de la moral por no llevar el hijab correctamente. Su fallecimiento desató una ola de protestas en todo el país y a nivel internacional, donde miles de personas exigieron justicia y el fin de la opresión hacia las mujeres.



¿Qué implicaciones tiene la decisión?

La noticia de la suspensión de la ley se dio a conocer la semana pasada, cuando el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Bakir, confirmó la decisión. Esta medida, según el experto, se interpreta como una respuesta a la creciente presión social por parte de los ciudadanos, que en su mayoría son jóvenes y han estado exigiendo reformas en los derechos de las mujeres. Sin embargo, este cambio no significa que el uso del hiyab haya sido completamente abolido; más bien, se ha suspendido la obligatoriedad del mismo y la decisión final sobre su uso dependerá de futuras consultas con las autoridades religiosas y políticas.

"Yo creo que es una pequeña victoria, todavía falta mucho porque ciertamente esto es un asesoramiento al líder supremo y todos recordamos que el líder supremo es el último actor en el sistema político. En el mundo musulmán hay una variedad interesante de cómo las políticas culturales, particularmente del uso de vestimentas religiosas, existe", explicó el experto sobre la ley. Es por eso que la decisión aún está sujeta al sistema político iraní.

"Un ejemplo ilustrativo: en Irán, todos sabemos que de alguna forma las políticas culturales frente al hiyab son muy restrictivas; es decir, generan muchas de esta serie de sanciones, multas por no usarlo, porque se considera de alguna forma esta unión entre la religión y el Estado, entre la religión y la política. Pero si uno cruza la frontera, por ejemplo, a Irak, ciertamente tenemos un gobierno chiíta, pero la Constitución es totalmente laica. Esto de alguna forma abre la posibilidad de que las mujeres no tengan la obligación de utilizarlo, pero sí hay una obligación religiosa en lugares sagrados", agregó.

En su intervención, González explicó también que este cambio tiene varios matices: en primer lugar, señaló que la decisión está ligada a una reforma legislativa que se había aprobado en el parlamento iraní, la cual imponía sanciones severas a las mujeres que no cumplían con la obligación de usar el hijab. No obstante, el cambio en la política no fue impulsado exclusivamente por la presión popular. El Consejo de Seguridad Nacional, un organismo asesor del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, jugó un papel clave en la recomendación de suspender la ley.

Este consejo, que tiene un poder significativo dentro de la estructura política iraní, consideró que la ley era "ambiguamente aplicable" y podría causar más problemas que beneficios, debido a la falta de apoyo social y las tensiones que generaba en la sociedad. Así que, la medida, como se dijo anteriormente, también es una reacción tanto a las protestas por la muerte de Mahsa Amini como a las críticas internas dentro del gobierno de Irán



¿Es una "victoria" para las mujeres en Irán?

A pesar de esta "victoria" parcial para las mujeres iraníes, González advirtió que el camino hacia una verdadera liberación de las restricciones culturales y sociales es aún largo: "Si la sociedad empieza a cambiar, ciertamente hay una presión sobre las instituciones y particularmente hay una especie de empuje hacia la reforma de las reglas de juego", subrayó el experto internacional.

Por su parte, la suspensión de la ley no implica que el hiyab deje de ser un tema crucial en la política iraní, pues también se da en un contexto global donde las políticas sobre la vestimenta religiosa de las mujeres son un tema debatido en muchos países. En occidente, por ejemplo, la prohibición del burkini en Francia también genera controversias sobre la libertad religiosa y los derechos de las mujeres musulmanas.

Para algunos, esta medida en Irán podría abrir la puerta a cambios más amplios en la región, donde países como Arabia Saudita han tomado medidas hacia una mayor apertura en cuanto a los derechos de las mujeres, como permitir que conduzcan vehículos: "En el Medio Oriente el camino es más difícil, porque ciertamente hay una gran articulación entre la cotidianidad religiosa y obviamente lo político. Particularmente todo acto privado es un acto político, un acto público".

"Esto está ligado a las convicciones religiosas de las personas. El segundo camino es un camino que seguramente ha recorrido Arabia Saudita, que es toda esta idea de que desde las más altas esferas del gobierno se promueve la reforma; este país ya ha dado pasos para que las mujeres, por ejemplo, ya conduzcan autos. El tercer camino es la fuerte presión relacionada con la sociedad, pues también existe la voluntad política desde arriba".

Sin embargo, como explicó González, el cambio de actitud en Irán no es algo que pueda replicarse fácilmente en todos los países musulmanes, ya que depende de factores tanto sociales como políticos.

