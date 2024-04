Estudiante cacheteó a su maestra dos veces en plena clase y agresión quedó en video

Un reprochable episodio se registró en una escuela de Carolina del Norte, Estados Unidos. En el interior de una escuela secundaria, un estudiante cacheteó a su maestra en dos oportunidades.



En las imágenes, que fueron filmadas por otro alumno y que se viralizaron en redes sociales, se puede observar cómo el menor de edad se acerca a la docente y la golpea en el rostro.

Posteriormente, le dice: “¿Quieres que te golpee otra vez? ¡Qué carajos te pasa! Vas a seguir sentada en esa silla porque eres una perra. Nadie viene y te abofetea”.

Ante las palabras agresivas del estudiante y el impacto, la maestra quedó en shock y solo permaneció en silencio en su escritorio.

Los demás alumnos que estaban en el aula reaccionaron con risas.

Publicidad

Entretanto, este hecho fue repudiado por el distrito escolar. Tricia McManus, superintendente de las escuelas del condado, expresó al medio The New York Post que “este comportamiento no será tolerado. En ningún momento es aceptable que los estudiantes pongan sus manos encima de un maestro”.

El alumno terminó arrestado por las autoridades y se le imputaron cargos por comunicación con amenazas y agresión menor, según precisó el medio citado.

Publicidad

Noticias Caracol se abstiene de mostrar el video del episodio por la violencia que sugiere.