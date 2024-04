Niño de 10 años confesó que, cuando tenía 7, mató a un hombre

Un niño de 10 años confesó haber asesinado a un hombre en Texas, Estados Unidos. Cuando ocurrió el hecho, el menor tenía tan solo 7 años de edad.



La justicia del estado de Texas determinó que el niño no podrá ser juzgado por ese caso porque la ley no permite imputar a menores de 10 años y el hecho pasó cuando no tenía esa edad.

El hombre víctima del asesinato fue identificado como Brandon O’Quinn Rasberry, de 32 años y quien fue encontrado sin vida con un tiro en la cabeza el 18 de enero del año 2022.

El niño de 10 años, durante un interrogatorio, confesó que asesinó a este hombre. "En el momento del asesinato, el menor sospechoso tenía 7 años, una semana antes de cumplir 8 años", dice en un comunicado de la oficina del sheriff del condado de Gonzales.

Las autoridades sí acusaron al niño con relación a unos hechos en donde él habría amenazado a un estudiante de su escuela. De acuerdo con el diario USA Today, la oficina del sheriff afirmó que la amenaza desembocó la confesión del homicidio de Rasberry.

Publicidad

De acuerdo con las revelaciones del menor, él no tenía ninguna razón para asesinar a Brandon O´Quinn. El comunicado detalla que "también le preguntaron al niño si estaba enojado con Brandon por alguna razón o si Brandon alguna vez le había hecho algo para enojarlo. El niño dijo que no".

Los investigadores dieron a conocer detalles del asesinato: "El niño declaró que observó a Brandon durmiendo en su cama y se acercó a Brandon y disparó el arma de fuego contra Brandon, golpeándolo una vez en la cabeza. El niño dijo que, cuando salía de la casa rodante, disparó el arma de fuego otra vez contra el sofá dentro de la casa rodante".

Publicidad

Finalmente, se estableció que el niño de 10 años será sometido a una evaluación y a un tratamiento de salud mental.