Periodista contó en vivo que le diagnosticaron cáncer de mama: “Es difícil decirlo en voz alta”

Sara Sidner, periodista de CNN, anunció que fue diagnosticada con cáncer de mama durante una transmisión en vivo. La mujer enfocó su mensaje en el autoexamen y agradecimiento a la vida por la etapa que está viviendo.



Tras dar cierre a la sección matutina del canal estadounidense, la corresponsal envió un emotivo discurso sobre la enfermedad que padece, la cual ya se encuentra en fase tres.

“Tomen un segundo para recordar los nombres de ocho mujeres que aman y conocen. Solo ocho. Cuéntenlas con los dedos. Estadísticamente una de ellas padecerá cáncer de mama. Yo soy una de esas ocho en mi grupo de amigas”, indicó.

Sara Sidner enfatizó que se enfrenta a la enfermedad pese a tener hábitos saludables: “No he estado enferma ni un solo día en mi vida, no fumo, rara vez bebo. El cáncer de mama no es hereditario en mi familia. Y, sin embargo, aquí estoy, con un cáncer de mama en fase 3. Es difícil decirlo en voz alta”.

Asimismo, la periodista aprovechó para dar detalles de su tratamiento, revelando que se encuentra en su segundo mes de quimioterapia, que deberá someterse a radiaciones y a una doble mastectomía.

Publicidad

La comunicadora aseveró que la etapa 3 del cáncer ya no “significa una sentencia de muerte para las mujeres”. De igual forma, hizo un llamado de atención e invitó a que todas puedan hacerse el examen de mamografía a tiempo antes de que la situación pueda salirse de control.

“Háganse autoexámenes, traten de detectarlo antes que yo. Aquí hay algo que nunca podría haber predicho que me pasara a mí”, acotó.

Sara Sidner finalizó su discurso con un mensaje de aliento y agradecimiento: “Le he dado las gracias al cáncer por elegirme. Estoy aprendiendo que no importa el infierno que pasemos en la vida, yo sigo locamente enamorada de esta vida. El mero hecho de estar viva me hace sentir realmente diferente ahora. Soy feliz porque no me estreso por tonterías que antes me molestaban. Cada día que respiro puedo celebrar que sigo aquí con ustedes, con mis compañeros de trabajo, mis colegas, mi familia. Puedo amar, llorar, reír y tener esperanza y eso, queridos amigos, es suficiente".