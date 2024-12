Salario mínimo 2025: este es el monto que separa propuestas de trabajadores y Acopi

Sigue la discusión sobre cuánto debería aumentar el salario mínimo 2025 en Colombia. Durante las primeras negociaciones, los trabajadores pidieron un aumento salarial del 12%, es decir, el monto pasaría de 1.300.000 pesos a 1.456.000 pesos.

En el caso de Acopi (organización gremial que agrupa a las microempresas formales y a las pequeñas y medianas empresas de diferentes sectores), esta propuso un aumento del salario mínimo del 5,2%. Es decir, pasaría de 1.300.000 pesos a $1.365.600. Cabe recalcar que los empresarios aún no han presentado la propuesta unificada de los gremios económicos.

¿De cuánto es la diferencia de propuesta para el salario mínimo 2025?

La diferencia entre las propuestas de los trabajadores y los pequeños empresarios es de 90.400 pesos. Claro está, a la cifra anterior se sumaría el subsidio de transporte, el cual se negocia en otra etapa de la concertación. Actualmente, está en 162.000 pesos.

¿Por qué Acopi presentó propuesta de incremento de salario mínimo?

Pese a que se dio a conocer una carta donde firmaron todos los representantes gremiales empresariales del país, donde aseguraban que iban a esperar a que avanzara la discusión del incremento del salario mínimo 2025 y una mediación por parte del Ministerio de Trabajo para, en ese momento, sacar sus cartas sobre cuánto propondrán, Acopi se adelantó y mostró su propuesta.

En conversación con Noticias Caracol en vivo , el presidente de Acopi, Rodolfo Correa, explicó por qué decidieron mostrar su sugerencia. Comentó: “Hubo fue un malentendido, hubo un error de comunicación. A lo que llegamos, y nos pusimos de acuerdo minutos antes de sentarnos todos en la mesa de negociación, fue en que íbamos a producir esa comunicación en donde no se menciona nada, ni de que se va a hacer o no se va a hacer una propuesta concreta de cifra, sino que en todo caso se le estaba pidiendo al Gobierno que cualquier aumento que se fuera a hacer tuviera en cuenta que uno de los principales indicadores, que más afecta a la economía, es la inflación y que, por lo tanto, cualquier aumento debería ser racional y equilibrado de cara a mantener precisamente la economía sana”.

Además, Correa manifestó de que “no sé si los demás miembros de los gremios habían tenido conversaciones previas o habían llegado específicamente a ese acuerdo de que no iba a haber una cifra en concreto porque a mí la verdad, personalmente, nunca me lo preguntaron. Es decir, nunca dijeron: ‘señores Acopi, ¿ustedes están de acuerdo en que no haya hoy una propuesta?’ Nunca hubo esa pregunta a mí. Entonces, digamos que aquí lo que hubo fue, básicamente, un problema de comunicación”.

