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Primeras imágenes de María Corina Machado en Venezuela tras regresar después de meses fuera del país

La dirigente opositora llegó a la Iglesia de Santa Rosa, en el estado Lara, para agradecer a la Divina Pastora.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 25 de oct, 2026
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Primeras imágenes de María Corina Machado en Venezuela tras regresar después de meses fuera del país
Primeras imágenes de María Corina Machado -
Vente Venezuela

A través de redes sociales se confirmó la llegada de María Corina Machado a la Iglesia de Santa Rosa, en el estado Lara, Venezuela, donde acudió para agradecer a la Divina Pastora por su regreso al país, después de permanecer cerca de diez meses fuera del territorio venezolano.

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Las imágenes de la dirigente opositora comenzaron a difundirse luego de que ella misma anunciara su presencia en Venezuela con un breve mensaje publicado en su cuenta de la red social X: “Estoy aquí. Con ustedes”.

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En las imágenes se logra ver su llegada vestida de blanco, saludando, agradeciendo y con una sonrisa en el rostro.

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