Primeras imágenes de María Corina Machado en Venezuela tras regresar después de meses fuera del país

A través de redes sociales se confirmó la llegada de María Corina Machado a la Iglesia de Santa Rosa, en el estado Lara, Venezuela, donde acudió para agradecer a la Divina Pastora por su regreso al país, después de permanecer cerca de diez meses fuera del territorio venezolano.

Las imágenes de la dirigente opositora comenzaron a difundirse luego de que ella misma anunciara su presencia en Venezuela con un breve mensaje publicado en su cuenta de la red social X: “Estoy aquí. Con ustedes”.

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En las imágenes se logra ver su llegada vestida de blanco, saludando, agradeciendo y con una sonrisa en el rostro.



#AHORA | @MariaCorinaYA llega a la Iglesia de Santa Rosa, en #Lara, para agradecer a la Divina Pastora por su regreso a Venezuela, luego de diez meses fuera del país.



¡Con fe y de la mano de Dios, se reencuentra con los venezolanos y su tierra!



Bienvenida, @MariaCorinaYA, tu… pic.twitter.com/Cfuv0BwYmD — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) October 25, 2026

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@MariaCorinaYA en Barquisimeto en el santuario de la Divina Pastora pic.twitter.com/W7mt87FAJ3 — Patricia Janiot (@patriciajaniot) October 25, 2026

#Atención Se conocen las primeras imágenes de María Corina Machado en la plaza del pueblo de Santa Rosa, en el estado Lara. #VocesySonidos pic.twitter.com/AkjkjTJ91w — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 25, 2026

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