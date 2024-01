Publicó en TikTok que apuñaló a otro joven y su mamá, espantada, lo llevó a la Policía

Un joven de 18 años publicó un video en TikTok donde relató, entre risas, cómo supuestamente apuñaló a otro en el cuello. Incluso, mostró sus manos ensangrentadas. El video en cuestión de horas se viralizó, tanto que llegó a manos de su madre que, al ver la gravedad de la situación, llevó a su hijo ante las autoridades.



El hecho ocurrió el pasado domingo, 28 de enero, en Puerto Deseado, Argentina. Según informó el medio Todo Noticias, el sospechoso fue identificado como Elías Castro. En las imágenes se le escucha decir: “Que onda la gente, guacho. Acabo de apuñalar a uno, tranqui ahí. Miren lo que me hizo, esto no más. Lo apuñalé así y listo. Todo el cuello le abrí. No saben gente… activo”.

La policía, luego de recibir la declaración de Castro, pudo identificar a la víctima, un joven de 20 años que se encuentra hospitalizado. Al parecer, presenta varias heridas. Las autoridades esclarecieron que todo fue a causa de una riña donde supuestamente Elías, tras herir al otro joven, escapó del lugar y procedió a hacer el video. Lo insólito es que, a pesar de la gravedad de los hechos, las autoridades decidieron dejarlo en libertad.

Muchos pensarían que esto serviría de escarmiento y que quedaría aprendida la lección que trató de dar su madre a Elias, pero él quiso seguir hurgando la herida: al llegar a casa grabó un segundo video hablando sobre su experiencia en la comisaría y también amenazaría a la víctima nuevamente.

“Me hicieron tocar el pianito en la comisaría. Me sacaron un par de fotos, como todo fachero que soy”, estas fueron las declaraciones sobre su paso en la estación. Luego dijo sobre la víctima: “Todo por el pu…. este de m… Safaste de onda no más, porque estaba de buen humor. Te voy a explotar, gordo”.

A raíz de estas nuevas declaraciones, su video se volvería a viralizar, pero esta vez llegó a las autoridades, lo que causó que un juzgado ordenara la detención de Elías Castro en una comisaría local. Será la justicia la que establezca responsabilidades.