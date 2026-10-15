Una elefanta en duelo y secretos del océano: las fotos ganadoras de vida silvestre de 2026

El Museo de Historia Natural de Londres reveló las imágenes ganadoras de la edición 2026 del renombrado certamen Fotógrafo de Vida Silvestre del Año (Wildlife Photographer of the Year). Esta prestigiosa exhibición anual, que abre sus puertas en la capital británica el viernes 16 de octubre de 2026, reúne encuadres que capturan desde escenas de dolor profundo en la sabana africana hasta secretos subacuáticos imperceptibles a simple vista.

Cada captura premiada destaca no solo por su excelencia técnica e innovación artística, sino por contar una historia profunda sobre la fragilidad de los ecosistemas y la urgente necesidad de proteger la biodiversidad de nuestro planeta.



"The Aftermath": el doloroso e inolvidable gran premio de Federico Veronesi

El máximo galardón de esta edición fue otorgado al fotógrafo italiano Federico Veronesi por su sobrecogedora obra titulada "The Aftermath" ("El duelo" o "Las secuelas"). La imagen en blanco y negro inmortaliza a una enorme elefanta en el cauce seco del río Huab, en Namibia, llevando entre su colmillo y su trompa el cuerpo inerte de una pequeña cría.

Publicidad

Inicialmente se pensó que la elefanta transportaba a su propia cría muerta. Sin embargo, investigaciones científicas locales identificaron que la hembra había perdido un hijo años atrás y solía recoger cadáveres de crías pertenecientes a otras elefantas del grupo.



Veronesi calificó el hallazgo como el encuentro más conmovedor de sus dos décadas retratando animales, pues deja en evidencia la fascinante complejidad emocional que habita en el reino animal.



Publicidad

El talento joven deslumbra: de la paciencia en África al jardín de Surrey

La categoría juvenil deslumbró este año al jurado con dos historias extraordinarias que demuestran que la pasión por la naturaleza no conoce edades.

Por un lado, el joven Oscar Whitfield se alzó con el Gran Premio Joven gracias a su fotografía "Labour of Love" ("Ardua labor de amor"). Durante un safari familiar cerca de las cataratas Victoria en Zimbabue, Whitfield se tendió sobre el polvo para fotografiar a la altura de los ojos a un escarabajo pelotero que empujaba una bola de estiércol cuesta arriba en medio de la arena, seguido por una estela de moscas. La imagen logra visibilizar la titánica fuerza y perseverancia que ocurren en los rincones más diminutos del mundo natural.

Publicidad

Por otro lado, la británica Amelie Davis conquistó la categoría de 10 años o menos con "El vuelo del abejorro" (Flight of the Bumblebee). Usando el teléfono celular de su padre durante un almuerzo familiar en Surrey, Inglaterra, la niña logró congelar en pleno aire el movimiento de las alas de un abejorro cardador común justo antes de posarse sobre una flor. Su logro demuestra que no se necesitan costosos equipos ni viajes exóticos para inmortalizar la magia de la vida silvestre.



Océanos, junglas urbanas y los secretos de las profundidades

Las diferentes categorías temáticas del concurso exhiben la impresionante adaptabilidad de los animales y los contrastes del planeta.

Retratos de animales – "A Watchful Eye": El británico Aaron Sanders fotografió a un pulpo común asomándose detrás de una hoja de alga en las aguas de la playa de Porthkerris, en Cornualles. El avistamiento de esta especie en el suroeste de Inglaterra ha aumentado debido al incremento de las temperaturas marinas por el calentamiento global.

Publicidad

Fauna urbana – "Urban Jungle": Seth Forestson se arrojó al lodo en el Parque Lumphini de Bangkok, Tailandia, para retratar a un voraz varano de agua comiendo un pez con los rascacielos de la metrópoli de fondo. La toma resalta cómo estos reptiles han aprendido a convivir e interactuar con el entorno urbano.

Subacuática – "Making Morays": El fotógrafo Tony Wu logró lo que los biólogos consideran la primera fotografía documentada del ritual de cortejo de las morenas de Abbott en Kagoshima, Japón. Con una luz roja tenue y un lente ojo de pez, captó a dos morenas envueltas en una nube de esperma.

Publicidad

Animales en su entorno – "The Meeting Place": James Lewin utilizó una cámara adaptada a la luz infrarroja para captar en blanco y negro a un joven elefante rociando agua hacia un grupo de cebras en el Parque Nacional de las Colinas de Chyulu, Kenia.



Denuncia ambiental: la huella humana y las cicatrices del territorio

El certamen también dedica un espacio fundamental al periodismo ambiental para visibilizar las amenazas causadas por la actividad humana.

En la categoría de Humedales, el fotógrafo colombiano Alex Visbal presentó "The Great Divide", un encuadre aéreo del Gran Lago Salado en Utah, Estados Unidos. La toma muestra cómo una estructura industrial dividió el humedal, provocando que un lado tome un vívido color rosa debido a la proliferación de bacterias en aguas con extrema salinidad.

Publicidad

Por su parte, en la categoría de Fotoperiodismo, el chileno Francisco Negroni expuso la cruda realidad de la caza furtiva en la Patagonia con "Warning Sign". Su fotografía muestra un puma muerto colgado en un cerco de alambre en la Ruta 40 de Santa Cruz, Argentina, como un trágico trofeo de caza exhibido ilegalmente.

De esa manera, ingresando al siguiente enlace puede conocer la selección completa de las 100 obras galardonadas directamente en la Galería Oficial del Museo de Historia Natural .

Publicidad

POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO