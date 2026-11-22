En 1990, Alejandro Hofmann nació tras una emergencia por falta de oxígeno en un parto gemelar. Los médicos diagnosticaron que quedaría en estado vegetal, con retraso mental profundo y sin superar los 20 años de vida.

Ante esta situación, su madre buscó tratamientos. A los tres años, viajaron a Chicago para una cirugía que evitó deformaciones musculares con un yeso completo. Sobre su nacimiento, Hofmann recordó en Los Informantes: "El nacimiento fue un parto general. Y ahí hubo un estrangulamiento con el cordón umbilical y a partir de ese momento hubo una muerte médica y nací sin ninguna de mis facultades, sin poder hablar, sin poder caminar, moverme".

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Estudiar en cama y aprender a caminar a escondidas

A los 12 años, tras la enfermedad de su amdre, Alejandro dejó el colegio y quedó en cama. Usó el carnet de la Biblioteca Luis Ángel Arango para pedir libros por teléfono y estudiar solo historia, filosofía y economía.



Sobre ese encierro, contó: "Yo quedé en una cama sin muchos cuidados. Yo lo único que tenía era un carnet de la Luis Ángel Arango y a partir de ese carnet empiezo a armar mi visión del mundo". También explicó su decisión: "Lo que yo hice fue que las lecciones extraídas de la historia las empecé a aplicar a mi propia historia. Y entonces yo dije, de esta situación tan difícil voy a construir una potencia. Y así lo hice".

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Su avance físico fue secreto. Tomó el bastón de un familiar y usó los mesones de la cocina de su casa para ensayar sus pasos solo. "Encontré que un tío mío tenía un bastón de caminante y se lo cogí y entonces yo me lo llevé a escondidas a Bogotá porque yo me di cuenta que con ese bastón por primera vez en 14 años logré pararme solo", afirmó.

Sobre la noche en que caminó por primera vez, Hofmann relató: "Empecé a caminar en la cocina de mi casa. ¿Por qué? Porque las cocinas tienen los dos mesones que permiten apoyarse y que son como unas varandas para caminar". Y agregó: "Logré dar unos pasos para sorprender a mi madre que estaba jugando con mi hermano gemelo. Y esa noche yo empecé a caminar y la gente creía que al día siguiente cuando me durmiera ya se me iba a olvidar caminar y bueno, afortunadamente no se me ha quitado hasta el día de hoy la costumbre".

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Así fue su paso por la universidad

Con 14 años, Alejandro empezó Derecho en la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. "Me tocó presencialmente, como cualquier otro universitario, me tocó aprenderme a caer muchas veces caminando entre las alcantarillas, en las aceras", recordó.

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Años después, en la Superintendencia de Puertos y Transporte, notó que Colombia no tenía una ley contra la discriminación a personas con discapacidad. Por ello, redactó el proyecto aprobado como Ley 1752 de 2015. Sobre esta norma, señaló: "Yo fui redactor de esa ley. Si yo veo el marco jurídico con el que yo estuve en mi juventud e infancia y el marco jurídico que veo hoy, siento que hemos avanzado enormemente y esa es una de mis grandes satisfacciones en la vida".

Su labor como juez y el caso Jaime Esteban Moreno

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Tras ganar el concurso público, fue nombrado juez penal de control de garantías en Paloquemao. Sobre su función, explicó: "La judicatura se ejerce con la cabeza, no con los pies". Además, detalló su trabajo: "Yo soy diestro, tengo más habilidad con la derecha y por eso yo me apoyo con el bastón y firmo con la mano derecha. Ya cuando ejerzo mi función judicial, no soy diestro ni zurdo, sino soy ambidiestro porque debo escuchar a los dos lados".

Entre los procesos a su cargo destaca la investigación por el homicidio del estudiante Jaime Esteban Moreno, ocurrido en Halloween. En una audiencia del caso, el 7 de noviembre de 2025, el juez sufrió una caída que le causó una fractura de fémur. "No, yo estaba atendiendo el caso Esteban Moreno cuando caí de medio lado y me partí el fémur en dos partes", confirmó.

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Pérdidas personales y su visión de la vida

Alejandro Hofmann ha enfrentado momentos duros, como la muerte de su madre en 2023 y el fallecimiento de su prometida en un accidente de tránsito mientras él estaba lesionado. "Falleció mi prometida durante el tiempo que yo estaba recuperándome en el accidente. Falleció en un accidente de tránsito. Yo estaba en cama y me dijeron falleció y no pude ir al entierro porque estaba paralizado", relató.

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Sobre su filosofía de vida, concluyó: "Mientras que tú tengas objetivos, tengas pasiones, tengas valores, tengas un por qué estar acá, tu vida vale la pena. Y a lo que realmente hay que tenerle miedo es a tener una vida vacía, una vida sin sentido". Por último, el juez afirmó: "El único título que creo que me merezco es luchador porque no me considero una persona más inteligente, más hábil que los demás, pero quizás sí algo más persistente y obstinado".