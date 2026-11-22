Claudia Patricia Salas tiene 44 años y maneja un hogar geriátrico comunitario en Medellín. En este lugar atiende a personas de la tercera edad que no tienen dinero ni ayuda de sus familias. El lugar les ofrece comida, techo y cuidado diario a abuelos que no tienen a dónde ir.

El gran objetivo de la institución era tener una casa propia para no estar pagando arriendo y darles un espacio seguro. Al explicar el trabajo que hacen, la directora dice: «Somos un hogar para abuelos eh de escasos recursos». Con esa idea en mente, empezó a buscar la forma de juntar la plata para comprar el inmueble.

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La promesa de ganancias que parecía la solución



En el año 2023, la directora conoció a la mutual Asomfa, una empresa de ahorro que llevaba varios años funcionando y ofrecía pagar intereses más altos que los bancos normales. Además, le aseguraron que era una entidad legal y controlada por el Estado.



Salas confió en la empresa por la trayectoria que le mostraron: «Me dijeron, es una mutual, una entidad de ahorro y que tenían 11 años de trayectoria, que estaba avalada y vigilada por el gobierno y me pareció super bueno».

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La oferta prometía pagar un beneficio cercano al 7% de interés por el dinero guardado. Para la directora, esa ganancia mensual alcanzaba para completar la plata de la casa. «Nos daban un beneficio como del 7% de interés. Con eso íbamos a poder comprar la casa que queríamos para los abuelos. Yo dije, esto va a ser una gran bendición», recuerda.

Préstamos del banco y ahorros que se entregaron

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Para reunir más rápido el dinero de la vivienda, Salas sumó sus ahorros con un préstamo que pidió en un banco. En total, le entregó a la entidad de ahorro más de 200 millones de pesos.

La idea era sencilla: usar las ganancias que daba la entidad para ir pagando la cuota del banco y guardar el resto para la casa. La directora cuenta cómo armó el plan: «Yo solicité un crédito de 120 millones de pesos e hice un ahorro de 98 millones de pesos. Mi idea era con los mismos beneficios pagar en el banco y con lo que fuera quedando íbamos haciendo el ahorro para lo de la casa».

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Durante un tiempo todo funcionó bien. Los pagos llegaban y servían para responder por la deuda del banco mientras se juntaba el capital final.

El congelamiento del dinero y el problema con las deudas

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A finales del 2024 las autoridades ordenaron frenar las operaciones de la entidad Asomfa y congelar la entrega de dinero. La entidad dejó atrapados más de 212.000 millones de pesos de unas 7.000 personas en todo el país.

Esta situación dejó a la directora sin las ganancias y sin la plata guardada, pero con la obligación de seguir pagando las cuotas mensuales al banco. El golpe afectó la ayuda a los abuelos y la tranquilidad de la directora. «Cuando yo me enteré de esto, entré en un estado psicológico muy terrible. Entonces, lloraba muy deprimida que va a ser de mis abuelos ahora que yo no puedo ofrecerles todo lo bueno que les ofrecía antes», relata.

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Hoy la directora debe responder por las deudas del banco sin tener los recursos que ahorró y teme perder su propio techo. «Yo sigo con todavía con la pesadilla de mi vivienda, que si no tengo el dinero para este fin de año, yo la voy a perder», concluye Salas.

