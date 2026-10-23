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Noticias Caracol  / MUNDO  / Videos del temblor en China de este 22 de octubre: 16 muertos en el Tíbet y más de 12.000 evacuados

Videos del temblor en China de este 22 de octubre: 16 muertos en el Tíbet y más de 12.000 evacuados

Las autoridades chinas continúan las operaciones de rescate tras el sismo que sacudió la región del Tíbet. Más de 12.000 personas han sido evacuadas y cientos de viviendas resultaron afectadas.

Por: EFE
Actualizado: 23 de oct, 2026
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Editado por: María Paula Rodríguez Rozo
Videos del terremoto en tibet
Videos del terremoto en Tibet
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Las autoridades en China continúan este viernes las operaciones de rescate tras el terremoto de magnitud 7 que sacudió anoche la región del Tíbet, en el oeste del país, y que ha causado al menos 16 muertos, 65 heridos y 12.489 personas evacuadas, según el último recuento difundido por funcionarios locales.
La nueva cifra de heridos supera los 54 comunicados a primera hora de la mañana, mientras que once personas permanecen en estado grave y más de 300 viviendas se han derrumbado o están dañadas, de acuerdo con el centro de coordinación de emergencias de la ciudad de Nagqu.

El Ministerio de Gestión de Emergencias elevó del nivel IV al III la respuesta nacional por el desastre, dentro de una escala de cuatro niveles en la que el I representa la máxima gravedad, y envió a la zona un equipo encabezado por el director de la Administración Sismológica de China, Wang Kun.

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Los ministerios de Finanzas y de Gestión de Emergencias también asignaron 50 millones de yuanes (unos 7,4 millones de dólares) para financiar las labores de rescate, la evacuación y el alojamiento de los damnificados, mientras que la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma destinó otros 30 millones de yuanes (unos 4,5 millones de dólares) a la recuperación de emergencia.

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¿Qué se sabe de la emergencia en el Tíbet?

El presidente chino, Xi Jinping, ordenó concentrar los esfuerzos en la búsqueda de supervivientes y la atención a los heridos, además de garantizar el alojamiento de los damnificados y reparar las infraestructuras dañadas, de acuerdo con Xinhua. Xi advirtió de las dificultades que plantean la elevada altitud de la zona, las bajas temperaturas y las posibles réplicas, mientras que el primer ministro, Li Qiang, pidió reforzar la vigilancia sísmica y prevenir desastres secundarios.
Las autoridades movilizaron a centenares de rescatistas y equipos sanitarios hacia las localidades afectadas, mientras que más de 1.600 personas participaban en las labores de emergencia en el condado de Baqing, según medios oficiales. También se enviaron tiendas de campaña, mantas y otros suministros básicos para atender a los damnificados.
El suministro eléctrico se restableció en 1.937 hogares y se reanudó la circulación de trenes en el tramo afectado del ferrocarril Qinghai-Tíbet, aunque con limitaciones de velocidad, indicaron medios estatales. El terremoto provocó además desprendimientos de rocas en tramos de la carretera nacional G317, que fueron despejados durante la madrugada, mientras que el Ministerio de Recursos Naturales activó una respuesta de nivel III para prevenir posibles deslizamientos y otros riesgos geológicos.

Videos del terremoto en China

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¿Dónde fue el epicentro del terremoto y qué se sabe de las réplicas?

El sismo se produjo el jueves a las 22:33, hora local (14:33 GMT), con epicentro en el condado de Baqing, perteneciente a la ciudad de Nagqu, y a una profundidad de diez kilómetros, según el Centro de Redes Sismológicas de China.
La zona afectada se encuentra en la meseta tibetana, a unos 4.800 metros de altitud y en una región de elevada actividad sísmica, donde las bajas temperaturas dificultan los rescates. Hasta las 7:00, hora local (23:00 GMT del jueves), se habían registrado 413 réplicas, la mayor de magnitud 4,3, según la Red Sismológica de China.
Expertos de la Administración Sismológica de China explicaron que el terremoto fue provocado por una fractura por extensión de la corteza terrestre, vinculada a la actividad tectónica de la meseta tibetana, y advirtieron de la posibilidad de nuevos temblores perceptibles durante los próximos días.
En enero de 2025, otro terremoto de magnitud 6,8 registrado en el condado tibetano de Dingri causó al menos 126 muertos y cuantiosos daños materiales.

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María Paula Rodríguez Rozo
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Con información de EFE.

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