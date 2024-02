Así le robaron $70 millones a comerciante en Bogotá: sus empleados intentaron defenderlo

¿Hasta cuándo la inseguridad en la capital colombiana? Eso se preguntan los ciudadanos porque no pasa un solo día sin que se reporten varios atracos. La nueva víctima es un comerciante en Bogotá que trabaja en una bodega de reciclaje, ubicada en Fontibón, al que le hurtaron 70 millones de pesos.



Alex Gallardo le contó al Ojo de la Noche de Noticias Caracol que había retirado "una plata, llegué a la bodega y me abordaron en una moto. Me apuntaron, me dieron un cachazo, me rompieron la cabeza y, la verdad, pues sí nos alcanzaron a robar”.

Asegura que los delincuentes lo abordaron solo a él, que era quien llevaba el dinero. “Venía con mi socio, a mi socio lo dejaron quieto y se me vinieron encima solo a mí”, dijo.

Aunque los mismos trabajadores intentaron ayudar al comerciante en Bogotá lanzándoles botellas a los delincuentes, el robo se consumó.

La víctima reconoció que al momento del atraco tuvo “susto, como pasa en todo el mundo”.

“Gracias a Dios estamos acá contando el cuento porque hay mucha gente que no cuenta estas historias”, dijo por la violencia con la que se están cometiendo los hurtos en la ciudad.

El sujeto denuncia que cuando acudió a la Policía para poner la denuncia le dijeron que “tenía que ir a la URI de La Granja porque es la localidad que le pertenecía a Multiplaza. Llego a la URI a poner la denuncia y me dicen que no, que solo de 8 de la mañana a 4 de la tarde porque no había un capturado ni un herido. En este caso el herido era yo porque me habían roto la cabeza, pero no, no me atendieron”.

A este robo en Bogotá se sumó otro denunciado en un restaurante de la localidad de Usaquén, donde un sujeto armado despojó de sus pertenencias a clientes y el dueño del establecimiento.

Sería el quinto asalto a un local de comidas que se comete en dos semanas en la ciudad.