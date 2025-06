Consulta popular: fallo de tutela abre debate; juez ordena a Cepeda responder apelación de Pizarro

Una juez de la República falló en la noche de este viernes 6 de junio una tutela que interpuso un grupo de ciudadanos que consideraron que los derechos de algunos senadores, entre ellos María José Pizarro -del Pacto Histórico-, habían sido violados en la plenaria del 14 de mayo, cuando se hundió en esa corporación la consulta populardel Gobierno nacional. Sin embargo, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció y emitió su propia interpretación del fallo, lo que desató un debate jurídico.



¿Qué dice el fallo de tutela?

En el fallo de tutela, la juez sexta del circuito de Bogotá le ordenó al presidente del Senado, Efraín Cepeda, responderle a la senadora María José Pizarro, quien interpuso el 14 de mayo un recurso de apelación contra el cierre del proceso de votación de la consulta. "Se ordena al presidente del Senado, doctor Efraín Cepeda Sarabia, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, resuelva el recurso interpuesto por la Senadora el día 14 de mayo del año 2025", se lee en el fallo.

El día de la votación Cepeda dio solo cuatro minutos para la votación. La senadora Pizarro entonces interpuso un recurso de apelación por escrito al día siguiente, el 15 de mayo. El fallo de tutela apunta a resolver la apelación de la senadora. Si Cepeda concediera ese recurso la plenaria debería votar, pero si por el contrario considera que no debe hacerlo Pizarro podría demandar esa decisión ante la justicia.

Desde la Presidencia del Senado le respondieron a Noticias Caracol, luego de conocerse el fallo de la tutela, que al recurso de la senadora Pizarro se le dio respuesta el 21 de mayo, "explicando que la apelación era improcedente por ser extemporánea y por ser contraria a la ley 5 de 1992 porque versó sobre una votación de la plenaria más no sobre una decisión del presidente del Senado".

La tutela, cabe mencionar, fue interpuesta por los ciudadanos Nixon Torres, Jorge Villadiego y Máximo Noriega. El 28 de mayo, según la Presidencia del Senado, esta recibió una respuesta en la que se explica que "no hubo violaciones a derechos fundamentales durante el trámite de la consulta popular. Sin embargo, la jueza consideró en su fallo que si no se había dado respuesta a la apelación se debía dar respuesta en 48 horas".

"El fallo ordena responder la apelación de la senadora María José (Pizarro), hecho claramente ya realizado, por lo tanto la respuesta a ese fallo será la explicación de que ya se dio respuesta a la apelación y anexar la respuesta con el comprobante de envío", respondieron desde la Presidencia del Senado a una consulta de este noticiero.



La respuesta de Cepeda a la jueza y el pronunciamiento de Pizarro

En efecto, en una carta emitida minutos después del fallo de tutela, Cepeda le respondió a la juez que "la apelación interpuesta por la senadora María José Pizarro el día 14 de mayo fue respondida mediante oficio con fecha de envío del 21 de mayo de 2025, tal como lo muestra el anexo primero del presente líbelo de cumplimiento". Y agrega: "De la misma manera, informo que se considera hecho superado el haber dado respuesta a la apelación de la senadora María José Pizarro, antes de haber sido notificados del presente fallo". A la carta se anexó el comprobante de envío de respuesta a la apelación presentada por Pizarro, con fecha del 21 de mayo de 2025.

Debate sobre la consulta popular en el Senado. Colprensa

Sobre el fallo de tutela, la senadora Pizarro dijo: "La justicia nos da la razón. Efraín Cepeda violó la Constitución, violó el debido proceso legislativo, mis derechos fundamentales y los del pueblo colombiano, que es el soberano". Y agregó que Cepeda "tiene 48 horas para resolver mi apelación. Sin embargo, por andar en sus jugaditas y haciendo trampa ya pasaron los 30 días que tenía el Congreso de la República para pronunciarse y, por lo tanto, el presidente puede convocar la consulta popular".



¿Qué dijo el presidente Petro?

El debate jurídico se encendió luego de la interpretación que hizo del fallo de tutela el presidente Gustavo Petro durante un evento en Cartagena. Una interpretación que, para muchos, es cuestionable.

"Quiero informarle al país que un juez acaba de tutelar nuestro derecho a la consulta popular. Determinó que hubo fraude en el Senado y ordena repetir la votación en las próximas 48 horas", dijo el jefe de Estado durante la ceremonia de ascenso de 109 oficiales de la Armada Nacional en la capital del departamento de Bolívar. En sus redes sociales Petro agregó: "Le envió un mensaje a senadoras y senadores, independientemente de su partido: tomen esa decisión con tranquilidad, con su corazón puesto en el pueblo colombiano, con libertad absoluta".

Sin embargo, el fallo de tutela no ordena lo que dijo Petro. El documento no se refiere a una obligación de reabrir la votación de la consulta en el Senado sino a resolver el recurso que interpuso Pizarro. Tampoco señala que hubo "fraude" en la votación.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó: "A María José Pizarro se le vulneraron sus derechos en la votación de la Consulta Popular. Eso lo acaba de determinar un juez de la República. Fue una votación con trampas, como lo hemos dicho desde el día 0". En otra publicación en X, escribió: "La tutela que favorece a María José Pizarro es sobre la apelación, no sobre la votación de la consulta popular. Dejen de sacar videos que no tienen nada que ver. Como siempre, hablando sin leer".

El Gobierno nacional ha insistido en las últimas semanas en que el Senado supuestamente cometió "seis errores de vicio" en la votación del 14 de mayo en la que esa corporación no dio el visto bueno a la consulta popular con la que el Gobierno busca tramitar su reforma laboral. "Esto lleva a pensar al Gobierno que aquí no existió decisión (...) Si el Senado no toma una decisión, el presidente puede convocar elecciones (para votar la consulta)", afirmó Benedetti esta semana durante la segunda jornada de la LIX Convención Bancaria, celebrada en Cartagena, donde afirmó que los supuestos errores del Senado terminaron "trastocando los valores y principios de la Constitución".

Al respecto, el ministro detalló que son las altas Cortes las que deben tomar la decisión de qué es lo que pasa con la iniciativa gubernamental, pues ante la negativa del Senado, el presidente, Gustavo Petro, anunció esta semana que convocará por decreto la votación de la consulta popular. El anuncio ha sido criticado por distintos sectores, que ven en la convocatoria por decreto presidencial de una consulta popular una ruptura institucional por ser competencia del Senado.

Esa corporación rechazó el pasado 14 de mayo la convocatoria de la consulta pedida por Petro para rescatar la reforma laboral hundida en una comisión del Senado en marzo, pero el mandatario no acepta esa decisión e insiste en que "hicieron trampa". A pesar del rechazo inicial a la reforma laboral y a la consulta popular, el Senado tramita ahora otro proyecto de reforma a las leyes del trabajo que ya pasó en tercer debate.

