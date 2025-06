Nuevo testigo en búsqueda de Tatiana Hernández, desaparecida en Cartagena: Alcalde revela dato clave

A menos de 8 días de que se cumplan casi dos meses desde la desaparición de Tatiana Hernández en Cartagena,se conoció que un nuevo testigo se incorporó a la investigación del caso de la joven bogotana a quien se le perdió el rastro el pasado 13 de abril después de salir del Hospital Naval de Cartagena, centro médico en el que desarrollaba su año de internado.

Así lo detalló Lucy Diaz, madre de Hernández, quien indicó en entrevista con Citytv que se trata de una artesana cartagenera quien aseguró ver a la joven el mismo día de su desaparición, el 13 de abril, aproximadamente a las 10 de la noche. De acuerdo con Diaz, la mujer mencionó que divisó a Tatiana justo en el centro histórico de la capital de Bolívar.

Se debe destacar que entre las últimas imágenes que se tienen de la joven está un fotograma de un video tomado en horas del día por un turista en el que se observa a la universitaria sentada sobre espolones o rocas contiguas a la avenida Santander mirando hacía al mar. En este mismo punto, algunas de sus pertenencias, como su celular y sandalias, fueron halladas más tarde.

“Me aseguró que el día domingo 13 de abril vio a Tatiana sobre las 10 o 10:30 de la noche, que iba corriendo hacia el 'Reloj', miraba como hacia los lados, como si alguien la estuviera persiguiendo o estuviera buscando a alguien, pero como muy afanada”, describió a respecto su madre que detalló que ya tenía conocimiento de este testigo hace 25 días, pero la Fiscalía General de la Nación no habría tomado su testimonio.

“Esta declaración yo se la había dado a la Fiscalía hace más de 25 días porque a mí me habían dicho que había una persona en ese sector que tenía conocimiento de haber visto a Tatiana. Por eso yo personalmente le hice el seguimiento hasta que busqué, busqué y la semana pasada la encontré”, aclaró y añadió que, conforme con la mujer local, la ropa que le describió coincidía con la vestimenta que llevaba la estudiante ese mismo día.

Por lo pronto, la familia denunció que los panfletos con la foto e información de la médica que pegaron alrededor de la ciudad de Cartagena están siendo retirados. La madre destacó que en el centro histórico y en el barrio Crespo ya han sido eliminados por completo, por lo que sospechan que alguien podría estar pagando para que los quiten: “Con el permiso de la Alcaldía, había colocado estos panfletos en diferentes lugares del centro histórico, los cuales la mayoría ya no están. Entonces estoy retomando la actividad, la labor nuevamente”.

Diaz precisó que la Fiscalía le comunicó el inicio de una nueva etapa de la investigación. La mujer resaltó que empezarían con una fase de entrevistas e interrogatorios que buscan corroborar las primeras declaraciones de los familiares, amigos y allegados de la joven de 23 años.

Al respecto, agregó que la diligencia pretende confrontar la información que se entregó al inicio con el análisis de los chats y teléfonos que se hallaron de Tatiana.

Alcalde de Cartagena no descarta hipótesis tras desaparición de Tatiana Hernández

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se refirió este viernes al caso de la joven en medio de una entrevista con La FM. Entre las nuevas declaraciones reconoció que, pese a las intensas búsquedas llevadas a cabo, el caso sigue sin poder resolverse: "Nosotros pusimos a disposición 200 millones de pesos como recompensa, realizamos varios consejos de seguridad y buscamos apoyo tecnológico para intentar dar con su paradero".

Sobre lo anterior, el mandatario local fue enfático en resaltar que hasta este 6 de junio "no hay ningún tipo de información". De las hipótesis que se manejan y que afirman que Tatiana pudo haber sido raptada para ser víctima de trata de personas, el alcalde precisó que "no se puede descartar nada".

"Ahora, tampoco es cierto que hay una estructura asentada raptando niñas de la ciudad. Hay casos... Por ejemplo, aquí hay un caso muy famoso, de una niña del corregimiento Punta Canoa. Es Alexandrith, por cuya desaparición ya hay una persona condenada a 40 años. Y de ese caso sabemos que posiblemente está viva en otro país”, compartió el mandatario.

De esta posibilidad, Dumek reveló undato claveentregado por el equipo de investigaciones a cargo del caso y es que, según el análisis hecho: "Es fuerte lo que voy a decir y es que Tatiana no tiene un perfil para estar en una acción de vinculación a una posibilidad de esas. Pero, nada se puede descartar. Imagínate una reunión de esas y la Policía no tiene un informe final, la Fiscalía no tiene una decisión final. Entonces, es muy fuerte y yo espero tener buenas noticias para la familia de Tatiana y que ella pueda regresar viva al seno de su hogar”, agregó el alcalde de la ciudad.

Por su parte, resaltó que "no se ha bajado la guardia" y la que búsqueda sigue activa. De igual forma, indicó que "el no obtener resultados nos tiene angustiados".

