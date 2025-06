Excomandante de la Armada Nacional será imputado con dos cargos por la Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que el almirante en retiro Guillermo Enrique Barrera Hurtado, quien ocupó uno de los cargos más importantes de las fuerzas militares de Colombia, al ser comandante de la Armada, será imputado en los próximos días. Barrera será puesto ante un despacho judicial por dos delitos que, presuntamente, habría cometido en el marco del caso por el que fue investigado el almirante (r) Gabriel Ernesto Arango Bacci.

De acuerdo con la fundación Global SOF, Barrera sirvió en la Armada de Colombia durante casi 40 años. Su servicio a bordo de buques navales incluye misiones en el Destructor Escolta “Boyacá”, el Destructor “Santander”, el Destructor “7 de Agosto”, la Fragata Misilera “Caldas” y la Fragata Misilera “Almirante Padilla”. Comandó la Patrullera Fluvial “Fritz Hagale”, el Boyero “Gorgona” y la Fragata Misilera “Almirante Padilla”.

"Sus funciones como Oficial de Bandera fueron: Comandante de la Armada de Colombia, Jefe de Operaciones de la Armada, Comandante de las Fuerzas Navales del Caribe y Jefe de Acción Integrada (J5) del Comando Conjunto de las Fuerzas Militares de Colombia", explica la organización. El exalmirante fue Comandante Operacional y Comandante de la Armada durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe.

Barrera Hurtado será imputado por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público agravado. El excomandante es señalado de participar en un montaje judicial contra el almirante Gabriel Arango Bacci, quien fue vinculado a una investigación por supuestos nexos con el narcotráfico.



¿Cómo fue el caso contra Gabriel Arango Bacci?

En 2007, Arango Bacci fue llamado a indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito y nexo con narcotraficantes. Entre junio de 2008 y diciembre de 2009 estuvo detenido. En ese momento, la Sala Penal de la Corte Suprema lo absolvió. El abogado de Arango, Jaime Lombana, que también ha representado al expresidente Uribe y a algunos de sus familiares, solicitó que la Nación y a la Fiscalía buscarán a los responsables del caso.

Arango Bacci fue acusado de compartir las cartas de navegación con narcotraficantes. El caso llegó a la Fiscalía al hallarse que Barrera Hurtado habría hecho un montaje contra Arango Bacci. El entonces ministro de Defensa y después presidente, Juan Manuel Santos, reveló en su momento que Arango era investigado.

Lombana dijo que Santos no había creído en Arango y se dejó convencer de otros almirantes, entre los que al parecer estaba Barrera Hurtado. “Juan Manuel Santos se dejó embaucar de estos señores y tuvo falta de criterio, por eso está el país como está. No fue capaz de exigirles. Le pedí que me recibiera para conocer la causa del retiro, pero que él no tenía tiempo para recibir a las personas que llevan 36 años luchando por la patria. Ni 5 minutos me recibió”, le dijo Lombana, en su momento, a Caracol Radio.

