Casas y carros inundados en Bosa, sur de Bogotá, tras fuertes lluvias: impactantes imágenes

Las fuertes lluvias de las últimas horas causaron estragos en la localidad de Bosa, sur de Bogotá. La emergencia se presentó en el barrio San Diego, muy cerca del río Tibanica. Más de 500 familias pasaron la noche intentando sacar el agua de sus casas.



Calles, carros y viviendas inundadas fueron el resultado de los fuertes aguaceros. "La inundación comenzó más o menos a las 9 de la noche. Se mete el agua por los sifones, cuando llueve se va toda el agua por la avenida. Toda esa agua se está metiendo en las casas", señaló uno de los afectados.

Muchos habitantes de este barrio de Bosa pusieron contenedores y hasta bolsas llenas de arena para evitar que el agua llegara a sus residencias.

"Esto es un complique. Han sido cinco o seis veces que se ha inundado toda esta zona y no nos dan solución", reclamó otra afectada.

Soacha también se llevó la peor parte de los aguaceros

Un barrio de Soacha también terminó afectado por los aguaceros de este primero de abril. Dicho sector fue invadido por una espuma tóxica y maloliente que obligó a más de uno a pasar la noche fuera de sus casas, esto por temor a sufrir problemas de salud.

Publicidad

"Me toca dormir aquí en la calle porque el alcalde Perico no ha sido capaz de prestarnos una máquina. Mi hijo está adentro. Es que no hay fondos, supuestamente", dijo una de las residentes del barrio La Esperanza, zona afectada por la espuma contaminada.