Inquilinos en Bogotá le hacen la vida de cuadritos a arrendadores: “Temo que nos hagan daño”

Dos adultos mayores viven una pesadilla por sus inquilinos en Bogotá que se niegan a desalojar el primer piso de un inmueble, ubicado en el barrio Garcés Navas, en la localidad de Engativá, pese a que hace siete meses se les venció el contrato de arrendamiento y desde esa época, afirman, tampoco han vuelto a pagar.



Doña Edelmira Arévalo habla entre lágrimas de lo que padece por cuenta de sus inquilinos en Bogotá. “Terrible, un dolor de cabeza, no como, no duermo”, afirma.

Esta mujer dice que necesitan que estas dos personas desalojen el primer piso de su casa porque, por los problemas de salud de su esposo, requieren ubicarse en ese nivel de la vivienda.

“Ya me dieron la orden los médicos que tiene que él vivir en un primer piso porque la subida y la bajada de la escalera está en riesgo de que él se caiga y él se queda sin oxígeno”, detalló doña Edelmira.

Su hija, Sandra González, sostiene que cuando les dicen a los inquilinos en Bogotá que cuándo entregan el apartamento, la respuesta es “‘espérese, de malas, no consigo’. Y voy a todas las entidades, he ido a Defensoría, he ido a Personería, he ido a Fiscalía, he ido a la inspección de Policía para colocar la querella, se les pasó la carta para que entregaran en junio y ninguna entidad nos ayuda”.

“Mi mayor temor es que nos hagan daño”, declara la señora Edelmira por la situación que padecen.

Según Sandra, es frustrante ver cómo se vulneran los derechos humanos de sus padres. Afirma que “ya estamos a merced de esta gente, la seguridad, nosotros tenemos miedo de salir, ni siquiera la casa se puede dejar sola”.

Entre tanto, los vecinos se solidarizaron con esta familia que por 37 años ha vivido en el barrio Garcés Navas.

“Decidimos unirnos, colocar unos carteles en un plantón pacífico, no se está tratando mal a nadie, solo queremos hacer presión para que ellos entiendan que no están solos”, dice uno de ellos.

La señora Edelmira les pide a los inquilinos en Bogotá “que me entreguen el apartamento, que se vayan, que me entreguen el apartamento para tener mi vida tranquila con mi familia”.