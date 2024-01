Indignación en Transmilenio: denuncian que sujetos cobran para que pasajeros se puedan colar

En las redes sociales está causando rabia e indignación el video de unos ciudadanos que se cuelan en la estación de Transmilenio de Las Nieves, ubicada en el centro de Bogotá. Los internautas cuestionaron la falta de control de las autoridades y el civismo de los pasajeros.



Según la mujer que graba el video, son varios los personajes que actúan para que los demás ciudadanos puedan ingresar a Transmilenio sin pagar e incluso cobran una tarifa.

"Estoy en Las Nieves y hay un personaje que está cobrando 2.000 pesos por usar la puerta abierta. Mire eso, no hay Policía, ni nada. Está haciendo su agosto, todo el mundo le paga 2.000. ¿Qué tal ese personaje? No hay Policía, no hay nada", asegura la mujer que captó las imágenes.

En otro video, que fue subido a la misma cuenta de TikTok, se puede apreciar mejor el modus operandi de estas personas. Uno está dentro de la estación de Transmilenio y es quien pasa una tarjeta por el sensor para que la puerta se abra.

Otro se encarga de impedir que la puerta se cierre y el último es quien recibe el supuesto pago de 2.000 pesos por colarse.

Lo paradójico de esta situación es que, mientras algunos internautas critican a los sujetos, otros los aplauden y agradecen.

"Transmilenio es una corrupción", "Es una falta de respeto, cultura, autoridad, ley, justicia, de todo", manifestaron algunos usuarios de TikTok.