Carolina Cruz habla del polémico portacuchillos que hizo en Día a Día: "Fue agobiante"

Carolina Cruz es una de las presentadoras colombianas más queridas y reconocidas por los colombianos; sin embargo, esto no la ha hecho inmune a las críticas, rumores y polémicas de las redes sociales. Una de las más recordadas fue cuando decidió enseñar a hacer un portacuchillos con libros.

>> También puede leer: Carolina Cruz pasó susto en carretera que "colapsó" mientras ella viajaba con sus hijos

En su podcast Mi mundo, mis huellas, mi verdad, la famosa decidió recordar de dónde salió la idea y por qué decidió hacer esta manualidad en televisión nacional.

"Era el año 2020, estábamos en plena pandemia", comenzó a relatar Cruz en su podcast.

Publicidad

Recordó que por el confinamiento el programa matutino dejó de transmitirse por un tiempo, pero que finalmente se tomó la decisión de que cada presentador transmitiera en vivo desde su casa, algo que fue muy emocionante y tranquilizador para ellos.

"Era muy divertido y muy ameno. Teníamos todos los días diferentes ideas para compartir con los televidentes, teníamos que inventarnos todos los días cosas diferentes. Todas las noches teníamos reuniones de producción con periodistas, con nuestros directores para tomar decisiones para el siguiente programa", señaló.

Publicidad

En busca de ideas, Carolina Cruz detalló que acudió a la red social Pinterest en busca de manualidades para que las televidentes pudieran hacer en sus casas. Entre esas encontró el portacuchillos y la compartió en el chat del programa.

Cruz señaló que cuando la compartió se la aceptaron: "Nadie lo vio mal y éramos 15 o 20 personas".

Todo cambió el día que finalmente hizo el portacuchillos en vivo en el programa. Minutos más tarde se dio cuenta de que era tendencia en Twitter, ahora X.

La presentadora recordó que las personas le hacían comentarios feos: "Bruta, ignorante, quiere asesinar la literatura. Yo no entendía nada, no entendía por qué esto había tomado una dimensión tan grande cuando ese no era el mensaje que queríamos mandar".

Publicidad

La polémica la afectó tanto que Carolina Cruz tomó la radical decisión de eliminar su cuenta de Twitter: "Fue un momento muy agobiante de mi vida, desactivé las redes sociales por una semana de mi celular, eliminé comentarios, bloqueé a muchísima gente".

Finalmente, la presentadora señaló que aprendió grandes lecciones de este episodio: "Yo no quiero esto en mi vida. Hoy en día entiendo que muchas veces la vida nos muestra que no todo es bonito. Aprendí a ser mucho más fuerte y saber que siempre me van a criticar, pero lo más importante es tu tranquilidad".

Publicidad

>>> Le puede interesar: Carolina Cruz habla de sus experiencias con la Virgen María: "Hablé con ella, le agradecí"