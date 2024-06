Mujer pidió ayuda a policías, ellos la robaron y así lo supo: “Lo que hice fue 'cañarlos'”

Como si fuera una historia de no creer, una mujer en Usaquén, norte de Bogotá, se llevó una terrible sorpresa luego de que pidió ayuda a la Policía del cuadrante tras haber presentado un problema de seguridad en su apartamento.

La protagonista de esta historia le contó al Ojo de la noche de Noticias Caracol que los hechos se remontan al pasado jueves, 6 de junio de 2024. Tras el pedido de auxilio, según la víctima, llegó a su vivienda un subintendente y un patrullero.

De acuerdo con la declaración que dio la mujer a la Policía, los oficiales actuaron “muy amables” y hasta le pidieron un whisky.

Lo que no se imaginó la víctima era que mientras ella no los estaba viendo, los policías aprovecharon para sacarle 4.100 dólares que estaban en su cartera y 200.000 pesos.

Así logró que confesaran los policías

Debido a que ella dudaba de quién había tomado el dinero, pues también estaba con alguien más en el apartamento, la víctima del robo llamó a los policías y con algunas mentiras, logró que le confesaran la verdad.

“Lo que hice fue ‘cañarlos’. Entonces decidí llamarlos y me inventé que tenía una cámara en la casa con la que cuidaba a mi gato, cosa que pues no era cierta, y ellos me aceptaron”, comentó la denunciante.

Añadió que “yo estaba grabando la llamada telefónica y me aceptaron que efectivamente sí se habían robado el dinero, que porque tenían un problema con el hermano, que estaban muy mal económicamente, que me lo iban a devolver supuestamente triplicado, cosa que no fue así”.

¿Qué dijeron los policías en la llamada?

La víctima les recalcó: “Yo voy a publicar ese video porque tengo ese video”. De inmediato, uno de los policías le responde: “Te explico, yo no te cogí dólares. De la billetera se sacaron 200.000 pesos, sí, te lo digo de corazón, pensando que eran del hijueputa bobo ese”.

La denunciante le refutó al uniformado: “No, es una billetera de mujer y ustedes no tenían por qué robarse los 200.000 pesos y no solamente $200.000, yo tenía dólares guardados”.

Para intentar garantizar de que sí le regresaran el dinero hurtado, “yo les dije que me iba a comunicar contigo (el Ojo de la noche de Noticias Caracol) y que les iba a poner su respectiva denuncia. Yo les dije: ‘tienen hasta el sábado a las 3:00 p.m. para devolvérmelo'. Nunca aparecieron, nunca volvieron a llamar y fue cuando procedí a hablar contigo y las autoridades”.

“Yo ya no vuelvo a llamar a la Policía en la vida, yo ya no confío en nadie”, lamentó la mujer.

