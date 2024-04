Se hicieron pasar por pasajeros, engañaron a taxista y le robaron el carro

Como si fuera una película de policías y ladrones, un taxista vivió toda una pesadilla cuando tres delincuentes tomaron un servicio en el sur de Bogotá, con destino a la localidad de Ciudad Bolívar.

En menos de 5 minutos de recorrido, según contó el taxista, los delincuentes ya lo tenían sometido.

La víctima le contó al Ojo de la noche de Noticias Caracol que “tres sujetos me sacan la mano y me dicen que van destino hacia el CAI del Lucero y cuando voy pasando el CAI del Lucero me dicen que suba una cuadra más arriba; a lo que llegó a la cuadra más arriba, un hombre me saca una pistola, me la pone en la cabeza y me dice: ‘ya sabe que perdió’”.

El hombre, que estuvo secuestrado por los criminales, fue abandonado en una zona oscura del barrio Lucero Alto. Tan pronto vio la oportunidad, dio aviso a sus compañeros taxistas que, de inmediato, llamaron a la Policía.

El teniente coronel Germán Gómez, comandante operativo número 2, resaltó la labor de los conductores, pues “la red de apoyo de nuestros taxistas dio aviso a las autoridades y se inició el plan candado, una articulación con las cámaras del C4 y nuestros policías, donde se da, de manera oportuna e inmediata, la recuperación del vehículo automotor y la captura de estos tres ciudadanos”.

Dos de los sujetos fueron agredidos por las personas que llegaron al sitio, el tercero se salvó de la golpiza y fue detenido y trasladado hasta la URI de Molinos. Las autoridades esperan que los señalados delincuentes lesionados se recuperen para así judicializarlos.

