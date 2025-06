Las pistas del asesinato de médico y su esposa en Barranquilla dentro de su casa: "Mientras dormían"

"Esto no tiene sentido y no tiene pies ni cabeza”, así describe Néstor Escorcia el asesinato del médico Roberto Vásquez Camargo, de 88 años, y de su esposa Porfiria Isabel Escorcia Villalba, de 80, en el norte de la ciudad de Barranquilla. La pareja de adultos mayores fue encontrada muerta dentro de su casa la noche del viernes 13 de junio por sus familiares, quienes dieron aviso a las autoridades.

El hallazgo fue hecho en el interior de una vivienda del barrio Altos de Riomar, más específicamente en la calle 94 No. 56-58, residencia ubicada junto a un autoservicio de la capital del Atlántico. Información preliminar revela que uno de sus familiares, un sobrino de la pareja, fue quien dio con los cuerpos alrededor de las 6:30 p. m. Conforme con datos recolectados por el El Heraldo, ambas personas estaban dentro de una de las habitaciones de la residencia y en toda la casa había, además, "rastros de sangre".

Las víctimas fueron identificadas como Roberto Vásquez Camargo, epidemiólogoy salubrista público, quien ejerció como Jefe de epidemiología de la Secretaría de Salud del Departamento y capitán de la Armada Nacional, donde se pensionó. De igual forma, se conoció que su esposa era Porfiria Isabel Escorcia Villalba, una mujer que trabajó como enfermera y profesora en la Universidad del Norte en la Facultad de Medicina Preventiva, durante más de 30 años.

La pareja se destacó por la docencia y trabajo social, especialmente en programas de atención a personas con VIH en la ciudad de Barranquilla. Así se resaltó desde la organizaciónCaribe Afirmativo, corporación que trabaja por el reconocimiento de los derechos de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas en Colombia.

Desde la ONG se lamentó con "profunda tristeza y consternación" el asesinato y se indico que ambos, "durante décadas, brindaron servicios con esperanza, entrega y humanidad a personas que viven y conviven con VIH. Su asesinato nos moviliza a exigir justicia".

Por su parte, el director de Caribe Afirmativo, Wilson Castañeda, añadió, en diálogo con El Heraldo, que "Roberto y Porfiria Isabel merecían un homenaje porque salvaron vidas en Barranquilla, porque su formación, pero también su actividad de prevención, permitió que muchas personas que viven con VIH tuvieran mecanismos preventivos. Valoramos mucho de Roberto e Isabel su gran profesionalismo, estuvieron todo el tiempo muy en la vanguardia de entender la epidemia del VIH, de entender que se puede prevenir, fueron voceros de todo el ejercicio de motivar mucho que la gente se hiciera pruebas para diagnosticar si vivían con VIH (...) fue un ejercicio muy significativo”.

Lo que se sabe del asesinato de la pareja de adultos mayores: así fueron encontrados

Con el pasar de las horas, han comenzado a emerger nuevos detalles del crimen que ha conmocionado a la comunidad médica y académica de Barranquilla. Néstor Escorcia, sobrino de la pareja, relató en entrevista con el medio local Zona Cero que la alerta se encendió cuando sus tíos no respondieron a las llamadas de sus hijas y demás familiares durante la mañana y el mediodía del viernes.

“Ellos tenían una rutina de llamar a las hijas, a los hermanos, y ese día no contestaron la llamada de la mañana ni la del mediodía. Me llaman sus hijas y me dicen que algo raro está pasando”, contó Néstor. Decidió ir hasta la vivienda y, al llegar, notó que el periódico seguía sin recoger. Llamó entonces a su padre, quien tenía una copia de las llaves, y junto con un joven allegado ingresaron a la vivienda.

“Cuando subimos al segundo piso encontramos la puerta cerrada, abrimos y encontramos la escena: los cuerpos estaban en la cama, cubiertos por una sábana”, relató.

Según narró, los atacantes habrían ingresado en horas de la madrugada tras romper las pérgolas del patio, y sorprendieron a la pareja mientras dormía. Se presume que el motivo del crimen fue el robo, ya que todas las "gavetas" estaban abiertas y se llevaron tarjetas de crédito, documentos personales y pertenencias menores.

“Encontramos los cuerpos cubiertos con una sábana y lo que se veía era el edredón con los cuerpos abajo. Lógicamente decidimos no entrar primero por todo el sobrecogimiento de la escena y segundo porque lógicamente sabemos que si uno entra puede contaminar la escena para los investigadores”, puntualizó.

En conversación con El Heraldo, una fuente judicial confirmó que las víctimas fueron golpeadas con un “objeto contundente”, aunque no se ha precisado aún con qué tipo de arma se ejecutaron los golpes fatales. Los cuerpos fueron hallados sin signos de defensa activa, lo que refuerza la hipótesis de que fueron atacados mientras dormían.

Los peritos de la Sijín, encargados de la investigación, se encuentran recopilando pruebas en la zona y revisando cámaras de seguridad en las inmediaciones. Una de las líneas de investigación está relacionada con los movimientos que la pareja hizo después de regresar de un viaje familiar a Estados Unidos, apenas dos días antes del crimen.

Conforme con Escorcia, los adultos mayores estaban en Washington visitando a sus tres hijas que viven en el exterior en una reunión anual que solían realizar: "Viven en el exterior: una en Washington, mi otra prima vive en Suecia, hay la otra en Alemania. Ellos se veían una vez al año y se reunían en Washington para que les quedara central a todo mundo, para hacer la reunión familiar todos los años. Mis tíos estaban allá y regresaron el lunes a Barranquilla".

Sobre su estilo de vida, Néstor aseguró que sus tíos eran personas humildes, sin lujos ni bienes ostentosos. “No tenían joyas, ni dinero guardado. Tenían un carro de una gama media. El dinero de la pensión lo usaban para viajar y visitar a sus tres hijas”, dijo.

De acuerdo con la Policía, la casa presentaba un fuerte desorden. Las autoridades tratan de establecer si el crimen fue ejecutado por personas cercanas o si se trató de delincuentes comunes.

Mientras tanto, la familia clama por justicia y por respuestas: “Aparte del sentimiento de tristeza y dolor, hay otros sentimientos como la incertidumbre, la angustia, la ira y la impotencia. Tenemos cantidades de sentimientos encontrados sobre todo por la incomprensión de qué pasó. Esto no tiene sentido y no tiene pies ni cabeza”, reiteró.

Néstor Escorcia recordó el legado que dejaron sus familiares en el área de la salud: "Todos los días estaban en función de ese servicio social a la comunidad. No solamente al círculo de VIH, sino a todo el que necesitara de su conocimiento. Hacían visitas a municipios dando charlas, dando conferencias, ayudando en grupos de apoyo de eventos relacionados con la medicina".

