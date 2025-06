Joven murió en circunvalar de La Prosperidad al salir expulsado de camioneta en choque | Video

Un violento accidente de tránsito se registró, durante la tarde del Día del Padre, en un puente de la circunvalar de La Prosperidad, jurisdicción de Puerto Colombia, en el departamento de Atlántico. La cámara de un vehículo que iba a tomar esa vía captó cómo la víctima fatal salió expulsada del carro, que daba varias vueltas descontrolado.

Esta grabación y otras captadas por cámaras de seguridad de la zona son clave para las autoridades, que investigan las causas del mortal accidente que solo dejó una persona fallecida.

¿Intentó esquivar una moto?

El video muestra que la camioneta estaba tomando una curva y al frente de esta transitaba una motocicleta. No es claro si el vehículo excedía la velocidad, pero el siniestro se produjo a escasos metros de la moto. Al parecer, el conductor quiso evitar colisionar, pero perdió el control y terminó dando varias vueltas en la circunvalar de La Prosperidad, chocando con los separadores viales, hasta quedar a un costado de la vía.



Presuntamente, la víctima no llevaba puesto el cinturón de seguridad, pues salió expulsada del vehículo mientras daba varios giros en la vía. Cuando las autoridades llegaron al lugar encontraron al joven sin vida.

Se trata de Amir Jacobo Amaya Cantillo, un joven de 21 años oriundo de Barranquilla, que, de acuerdo con lo reportado por el diario El Heraldo, era estudiante de ingeniería y técnico en electrónica.

Según cifras del Sistema de información de reporte de atenciones en salud a víctimas de accidentes de tránsito (Siras), entre enero y lo que va de junio de 2025 se han reportado 520.710 víctimas en accidentes de tránsito. Los departamentos donde más se han registrado son: Valle del Cauca, Bogotá, Antioquia, Atlántico (donde ocurrió el incidente fatal) y Santander.

Consecuencias de no usar el cinturón de seguridad

La primera es la económica. Tanto para el conductor, como para el copiloto y quienes van en los asientos traseros, la sanción es de $604.054, según la tabla de autoliquidación de infracciones publicada por la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Sin embargo, si se paga dentro de los primeros cinco días hábiles posteriores a la infracción, se aplica un descuento del 50%, quedando en $302.027. Si el pago se realiza entre el sexto y el vigésimo día hábil, el descuento es del 25% y la multa queda en $453.040.

Si un carro fue matriculado después de 2004, está obligado a tener cinturones en la parte trasera y sus ocupantes deben usarlos, sin excepción. En vehículos más antiguos, si estos dispositivos no están disponibles, la norma no aplica con la misma fuerza. No obstante, las autoridades insisten en que, donde haya cinturón, debe usarse.

Los agentes de tránsito pueden sancionar tanto al conductor como al pasajero. Si el conductor está en capacidad de hacer cumplir la norma (por ejemplo, en un vehículo particular donde puede solicitar que todos se abrochen), se le puede imponer la multa a él por permitir que alguien viaje sin cinturón de seguridad. En otros casos, como en taxis o buses, el pasajero también puede ser multado directamente.

Además de las sanciones económicas, están los riesgos para la vida. El pasajero de un vehículo sin cinturón puede convertirse en proyectil en caso de accidente. Así lo advierten estudios de seguridad vial y lo confirma la Organización Mundial de la Salud.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

PERIODISTA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co