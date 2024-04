Secuestran a hombre el día de su cumpleaños para robarlo: ladrones fingieron choque

En la noche del jueves 11 de abril se reportó un escabroso caso, en el que un hombre había sido secuestrado, justo el día de su cumpleaños número 43.



La esposa de la víctima, Miguel Ángel Correa, se comunicó con Edward Porras, el Ojo de la Noche de Noticias Caracol, para reportarle que su pareja se encontraba desaparecida, luego de que él la llamó.

Los hechos ocurrieron mientras Correa se dirigía hacia su casa, en la localidad de Bosa. Al parecer, una moto lo interceptó y lo chocó, para que así el ciudadano se bajara de su vehículo.

Luz Myriam Díaz, esposa de esta víctima de robo y secuestro, contó que en aquella llamada escuchó cuando a su esposo el delincuente le decía: “¡Mire, me rayó el carro, ahí se ve la pintura!”.

Añadió que, de un momento a otro, “Miguel empezó a gritar y decía: ‘no, por favor, no me haga nada, no me chuce, no me vaya a hacer nada”.

Según el relato, tres delincuentes más llegaron en un taxi, lo abordaron y secuestraron.

En medio del desespero, Luz Díaz le gritaba: "Miguel, por favor, entréguele las cosas. Miguel, no se vaya a hacer chuzar”.

La familia de este hombre y el Ojo de la Noche unieron esfuerzos para emprender la tarea de buscarlo en hospitales, pero no obtuvieron respuestas, así que se separaron para cubrir diferentes zonas de Bogotá.

¿Qué pasó con la víctima?

Por fortuna, sobre las 2:00 a. m., y mientras la búsqueda se intensificaba, una llamada llenó de esperanza a la familia Correa, pues Miguel logró contactarse con ellos.

El secuestrado apareció en el barrio El Paraíso, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Lo habían dejado amarrado y amordazado.

El Ojo de la Noche llegó al sitio y presenció la llamada que tuvo Miguel con su esposa. Cuando ella le preguntó si él estaba bien, respondió con la voz entrecortada: “Sí, gracias a Dios, sí. El susto fue grande”.

Miguel narró que lo amenazaron para que se quedara callado porque si no “me mataban”.

Los ladrones lo dejaron sin dinero, pertenencias ni el vehículo.

La Policía Nacional ya recibió el denuncio para capturar a los cuatro delincuentes y así recuperar el vehículo.