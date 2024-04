En Bolívar, hombre estuvo 20 años encadenado en casa: familia pensó que tenía un maleficio

Un hombre, identificado como Deivis Miguel Álvarez, de María la Baja, departamento de Bolívar, permaneció encerrado, encadenado y en condiciones inhumanas al interior de su casa, durante 20 años.

>>> Le puede interesar: Allanan vivienda en la que hermanitos eran aparentemente encadenados por “inquietos

Los padres de este hombre afirmaron que hace dos décadas comenzó a mostrar comportamientos extraños y agresivos, los cuales no lograron diagnosticar ni controlar.

Maribel Pacheco, secretaria de Salud del municipio de María La Baja, en conversación con Blu Radio narró que “el papá cuenta que a él le echaron un maleficio, ese maleficio lo recibió el hijo, y en ese entonces él lo llevó al Hospital San Pablo, que era un hospital psiquiátrico que funcionaba en la ciudad de Cartagena. Allá no hicieron nada. Cuenta el papá que él no se mejoró y ellos son de bajos recursos y no tuvieron otra opción que traerlo nuevamente a la casa y fue entonces cuando él empezó a ponerse agresivo con todas las personas que tenía en su entorno. El papá dice que, como una medida de protección, lo encerró para que no agrediera a nadie y no fuera agredido por las personas que él agredía”.

Publicidad

La funcionaria mencionó que una denuncia por medio de redes permitió conocer las condiciones en las que se encontraba Álvarez e iniciaron con el restablecimiento de derechos.

La secretaria de Salud reveló que “encontramos al muchacho encerrado en un cuarto, sin piso, sin ventilación, con una mala higiene, porque él hacía todas sus necesidades fisiológicas en un hueco que estaba en la misma habitación y, además, amarrado con una cadena hace 20 años”.

Publicidad

Deivis Miguel Álvarez presenta una grave afección de salud mental por la falta de atención especializada en los últimos 20 años, así que fue llevado a una institución que trata su enfermedad en la ciudad de Cartagena, Bolívar.

“Inmediatamente conocimos el caso, activamos la ruta de atención y se inició todo el proceso de restablecimientos de sus derechos que fueron vulnerados durante 20 años. El pasado domingo logramos trasladarlo a una fundación ubicada en Cartagena, la fundación Juan Carlos Marrugo, donde él va a recibir las atenciones especializadas que requiere su caso porque es un caso de salud mental crónico”, indicó Maribel Pacheco.

Por último, la Secretaría de Salud de María la Baja hizo un llamado para que las personas busquen ayuda en este tipo de casos. “La salud mental es un tema muy importante, y al igual que salud física debemos informamos adecuadamente y buscar ayuda de profesionales y expertos. Tenemos que seguir tomando acciones preventivas y seguir trabajando”.

>>> Lea más: Encuentran cadáver de un hombre dentro de una casa en Cesar y con un disparo en la cabeza

Publicidad

Líneas gratuitas de atención psicológica