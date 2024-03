Compra de carrotanques sigue desatando polémica: denuncian otro sobrecosto de 13 mil millones

La compra de otros 40 carrotanques por parte de la Unidad para la Gestión del Riesgo ha desatado controversia. Desde el Congreso denuncian que estos vehículos también tendrían sobrecostos.



La compra al parecer tendría sobrecostos, según el representante a la Cámara Andrés Forero, quien mediante un derecho de petición obtuvo varios documentos. Lo que se conoce de los contratos es que cada automotor tuvo un valor de 750 millones de pesos, para un total de $29 mil millones.

“Es un Chevrolet Isuzu, que en mercado se podría conseguir por 265 millones de pesos la unidad. Obviamente, porque son 40, esperaría que hubiera un descuento adicional. El cálculo daría 15.800 millones de pesos”, aseveró el congresista.

Hasta el momento, la entidad ha hecho el pago de los carrotaques en dos transferencias, una por 14.500 millones de pesos y otra por 10.875 millones de pesos. Este contrato se adjudicó con la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral Yapurutú.

“Fue creada recientemente, en el año 2019. No tenía experiencia previa relacionada con estos temas. Fui a visitar la oficina donde supuestamente queda la dirección, la oficina de esa corporación, y cuando llegue a la portería me dijeron que la oficina no existía”, aseguró Andrés Forero.

Publicidad

Noticias Caracol se trasladó a la oficina que referencia la corporación en el documento de Cámara y Comercio y efectivamente dijeron que la oficina estaba vacía desde hace varios meses.

Este medio intento comunicarse con el número que aparece en los documentos de la corporación, pero nadie respondió.



Entretanto, la Procuraduría informó que el pasado 28 de febrero, a través de este oficio, se le solicitó al entonces director responder cuántos carrotanques han comprado y cuántos proyectan adquirir.



Publicidad

Las indagaciones se hacen en el marco de la investigación por el escándalo de la compra de los primeros 40 vehículos adquiridos por 46 mil millones de pesos, que obligo a la renuncia de Olmedo López.

“Nos dijeron que estos 40 carrotanques eran los primeros que iban a llegar frente a una estrategia que pensaba adquirir un número adicional, pero en esa cifra no hay claridad. Entonces nosotros no solo le pedimos o le hacemos las preguntas unidad, sino también al ministerio de agua”, recalcó Tatiana Oñate, procuradora delegada para la gestión territorial.

El ministerio público plantea más dudas sobre la compra de estos carrotanques como solución para los problemas de agua que tiene La Guajira bajo la sentencia de la Corte Constitucional.

“¿Cuál fue la definición técnica de la solución? ¿Por qué se determinó que lo mejor para poder atender la emergencia en La Guajira y contribuir a una solución definitiva era iniciar en el corto plazo con esos tanques? ¿Cómo se identificó que esas debían sus características técnicas? ¿De qué manera se definió el número?”, preguntó Oñate.

Publicidad

La unidad tenía 72 horas para responder a la Procuraduría varias dudas sobre la compra de carrotanques. Ese tiempo se cumplió este viernes, primero de marzo, a las 5 de la tarde y la entidad no respondió.

Noticias caracol también envió un correo a Gestión del Riesgo sobre la nueva denuncia del congresista Forero, pero hasta el momento tampoco hemos obtenido respuesta alguna.