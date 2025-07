Presidente Gustavo Petro denunció a Álvaro Leyva tras cartas y audios del excanciller

El presidente Gustavo Petro denunció a Álvaro Leyva ante la Fiscalía General de la Nación por cuatro delitos, que estarían relacionados con las cartas que el excanciller ha publicado en sus redes sociales haciendo señalamientos sobre el jefe de Estado y por los audios que fueron revelados recientemente en el diario El País de España, en los que el exfuncionario supuestamente estaría conspirando contra él.

Según el medio español, Leyva, quien fue el primer canciller de Petro, contactó a políticos republicanos de Estados Unidos para presuntamente derrocar al mandatario. Como parte de ese supuesto plan, el exfuncionario, un político conservador de 82 años, se reunió hace dos meses en la nación norteamericana con el congresista republicano Mario Díaz-Balart, en un intento por acercarse al secretario de Estado, Marco Rubio, y ejercer "presión internacional" contra el jefe de Estado colombiano y poner en su lugar a la vicepresidenta, Francia Márquez.

Leyva salió de la Cancillería a comienzos de 2024, al ser suspendido por la Procuraduría General de la Nación debido a problemas con un contrato para la emisión de pasaportes.

Antes de conocerse los audios, el exfuncionario del Gobierno Petro también publicó cartas en sus redes sociales haciendo graves señalamientos sobre el presidente y su administración.



Los cargos por los que Petro denunció a Leyva

Según el documento, radicado por el abogado Alejandro Carranza, “las conductas de ÁLVARO LEYVA DURÁN, desde las cartas difamatorias que lesionan la honra presidencial hasta los audios que revelan un plan para desestabilizar el gobierno de GUSTAVO PETRO, constituyen una amenaza al orden constitucional, la soberanía nacional, y los derechos fundamentales del Presidente”.

Es por esto que, según el texto, el presidente denuncia al excanciller por conspiración, que “se configura como el delito central, sustentada por los audios que evidencian un acuerdo con actores políticos, internacionales, y potencialmente armados, respaldado por la jurisprudencia de la Corte Suprema (SP-1804/2020)”.

“La calumnia (Art. 221, C.P.) y la injuria (Art. 220, C.P.) son igualmente viables, dado que las acusaciones de adicción e incapacidad, difundidas sin pruebas, afectan la dignidad presidencial, conforme a la sentencia SP-1822/2017. La instigación a delinquir (Art. 348, C.P.) y el Menoscabo de la Integridad Nacional (Art. 455, C.P.) presentan viabilidad media, dependiendo de la evidencia que vincule las declaraciones de LEYVA con actos violentos o un impacto en la soberanía, según las sentencias SP-2584/2019 y C-578/2002, respectivamente”, añade.

Resalta la denuncia que, “en el evento en que ya exista una iniciativa investigativa o investigación preliminar, solicito respetuosamente se nos permita exponer y vincular al señor Presidente como víctima, si guarda relación teleología con los hechos denunciados”.

La denuncia de Petro se conoce horas después de que la Fiscalía anunciara que abrió una indagación por los audios de Álvaro Leyva y el supuesto plan de golpe de Estado contra el presidente. Esta, precisó el ente investigador, se anexará peticiones como la realizada por la vicepresidenta Francia Márquez, quien solicitó adelantar las investigaciones judiciales que correspondan para aclarar lo sucedido.

La alta funcionaria, mencionada por Leyva en los audios, ha sido enfática en decir que tiene "la conciencia tranquila, la mente clara y el corazón firme. Respeto profundamente el orden constitucional, y dentro de este, la figura del presidente de la República como símbolo de la unidad nacional. Lo he expresado en público y en privado, y no debe caber duda: jamás he traicionado, ni cuestionado la autoridad legítima del primer mandatario de la Nación".

“No soy una persona a la cual puedan utilizar para este tipo de acciones. De manera infundada he sido mencionada en este reprochable episodio. Consecuente con la rectitud y moralidad que ha caracterizado mis actuaciones como Vicepresidenta de República, cargo para el que fui elegida democráticamente, y por respeto a esa dignidad sin temor y con la frente en alto, quedo a la expectativa la evolución de dichas averiguaciones”, agregó.

