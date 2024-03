Petro sobre renuncia de Olmedo López a la UNGRD: “No es sano mantener personas cuestionadas”

El presidente Gustavo Petro viajó a San Vicente y las Granadinas, un país insular en el mar Caribe, para asistir a la cumbre de la CELAC. Desde allí se refirió a la escandalosa salida de Olmedo López, el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, y otras noticias que se han producido en Colombia.



En primer lugar, el presidente Gustavo Petro anunció que Carlos Carrillo, el exconcejal de Bogotá, será el nuevo director de la Unidad en Nacional de Riesgo (UNGRD), en reemplazo de Olmedo López, quien presentó su renuncia. El jefe de Estado señaló que su situación era insostenible.

“La investigación periodística es buena, le corresponde a las autoridades investigativas, judiciales y disciplinarias establecer los hechos. Oí su versión y ahora ya les corresponde a ellos la investigación. No es sano para la administración nacional mantener personas que están tan cuestionadas en términos del manejo del recurso público”, afirmó Petro sobre el caso de Olmedo López.

La otra noticia tiene que ver con el Congreso. El presidente asegura que, si se hunden las reformas, se cae el sistema de salud y pensional, y por eso va un paso adelante.

“El sistema de salud y pensional no son sostenibles. Si el Congreso no debate, igual se van a caer. En esa medida, me adelanto, bajo la ley vigente, a construir las transiciones que merece el país, que en el caso pensional es hacia que los hoy adultos mayores, hombres y mujeres que no tienen pensión, que son casi 3 millones de personas que andan en las calles, que no tienen para un plato de sopa, puedan tener un bono pensional”, agregó el mandatario.



También habló de Ecopetrol y se refirió las declaraciones de su presidente, Ricardo Roa, en el sentido que la situación del país está afectando la producción de petróleo.

“Ecopetrol ha tenido la segunda utilidad más alta de toda su historia, así que el balance es muy positivo y habrá más noticias positivas frente al tema”, puntualizó.

En esta cumbre, el presidente Gustavo Petro se reunirá con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro.