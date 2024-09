Con suspensión de UIAF “nos dicen ‘ustedes no son confiables’”, según exviceministro

El exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño explicó en Noticias Caracol en vivo las consecuencias que traerá para Colombia la suspensión a la UIAF que le impuso el grupo Egmont, integrado por 174 unidades de inteligencia financiera del mundo.

La sanción tiene que ver con lo que sería la violación de protocolos de confidencialidad, luego de que el presidente Gustavo Petro, en una alocución, revelara un documento confidencial enviado por una entidad de análisis financiero de Israel, sobre la compra de un software espía conocido como Pegasus.

Lo que dice Egmont sobre revelar documentos confienciales

Desde 1995, en el documento de fundación del grupo Egmont, en su declaración de principios, insiste por lo menos 15 ocasiones en que hay que proteger la confidencialidad de la información y en otra parte expresa: “Se espera que los miembros, es decir, los países que hacen parte de este organismo, implementen prácticas de seguridad establecidas por el grupo Egmont para asegurar que la información se mantenga confidencial y segura para todos los miembros”.

¿Qué tipo de información es la que recibe Colombia y comparte con otros países que la hace tan delicada y tan confidencial?

Juan Alberto Londoño: La información que se maneja en estos escenarios es todos los movimientos financieros que resultan sospechosos ante el comportamiento de los ciudadanos. Le voy a poner un ejemplo: si yo todos los meses muevo 10 millones de pesos y el próximo mes tengo una operación de 50 millones de pesos, ahí mismo van a decir ‘esta operación es sospechosa. ¿Y cómo la movió? La pasó de un banco a otro, no hay un crédito que pidió, entonces, tienen un hecho que es sospechoso, investiguen’. La UIAF hace todo el análisis de esa información y dice ‘no, se lo prestó el hermano, entonces no pasa nada’. Pero si ve algo tiene una obligación, trasladárselo únicamente a la Fiscalía. ¿Por qué? Porque como lo decía muy bien el director de la UIAF, esto no se constituye en prueba, son indicios que tienen que investigar y el único que tiene posibilidad de investigar es la Fiscalía. Y además, porque yo tengo un derecho y es el derecho a la inocencia y mi información solo la pueden tener por orden judicial.

Lo que pasó es gravísimo, porque nos están diciendo ‘Colombia no va a tener información sobre movimientos de lavado de activo que se hagan en Colombia o que se hagan en el extranjero. Le estamos diciendo a la mafia que ustedes pueden mover su plata tranquilamente porque nadie va a compartir información con nosotros’.

¿Podría llegar, por ejemplo, dinero a Colombia para financiar terrorismo o lavado de activos y no nos vamos a enterar si no nos comparten los otros países? O, al contrario, ¿si vemos movimientos sospechosos, no van a recibir información de Colombia sobre ese tipo de movimientos?

Juan Alberto Londoño: Exactamente. Nos acaban de vetar del mecanismo de inteligencia financiera mundial en el que todos hablan y comparten la información. Nos acaban de decir ‘ustedes no son confiables porque están transmitiendo información privilegiada, primero al Gobierno y el Gobierno haciéndola pública’. Ahí no solamente violaron la ley, sino que violan los derechos de los ciudadanos porque están transmitiendo información sin autorización judicial. Nos están diciendo, ‘si ustedes continúan así, ustedes se van a volver un paria como un paraíso fiscal, pero no paraíso fiscal de impuestos, sino un paraíso de transacciones sospechosas porque no se puede negociar y mirar la información que ustedes manejan porque no tenemos trazabilidad y certeza de que se maneje bien’.