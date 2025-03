Germán Ávila se perfila como nuevo ministro de Hacienda: ¿cuáles serían sus principales retos?

La expectativa de un cambio de ministro de Hacienda terminó el pasado martes 18 de marzo con un mensaje en la red social de X, donde Diego Guevara anunció su renuncia luego de una conversación, según dice, tranquila, con el presidente Gustavo Petro.

La razón de su salida fue su propuesta de un recorte adicional de 10 billones de pesos al presupuesto general de la nación que no fue bien recibida por el presidente.

Y aunque no es oficial, el actual presidente del grupo Bicentenario, Germán Ávila Plazas, sería el nuevo ministro de Hacienda.

Ávila es amigo personal de Petro desde su juventud. Ingresaron al tiempo a la guerrilla del M-19 cuando eran estudiantes en Zipaquirá; una relación que en el 2011 pareció tener una fractura cuando Ávila cuestionó en una carta a Petro por no defenderlo ante acusaciones por supuestas irregularidades en Fenavip, una organización dedicada a las soluciones de vivienda donde Ávila estuvo 30 años.

Los hechos ocurrieron durante la campaña a la Alcaldía en 2011 cuando Petro ganó las elecciones. En la carta Ávila le dijo al hoy presidente: “Si para ganar hay que sacrificar los principios, los valores y las dignidades, no vale la pena ganar”.

Además, Ávila cuestionó el sentido de lealtad del mandatario.

“Su silencio y su torpe evasión de la acusación muestran que ante el debate político y el objetivo de lograr un resultado electoral, usted no tiene dificultades en sacrificar a los compañeros que conoce, no importa la magnitud de la calumnia, no importa la magnitud de la infamia”, expresó Ávila en aquel momento.

El reto para Ávila, de confirmarse su nombramiento, será contener la delicada crisis fiscal y manejar las finanzas de la Nación que, según expertos, están en serios problemas.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, opinó: “Si hay incertidumbre sobre la capacidad del nuevo ministro, de hacer ese recorte muy seguramente tendremos un escenario similar al del año pasado en el cual el país no cumplió la regla fiscal y eso implica naturalmente mayores costos de financiamiento para el país y para todas las personas de Colombia”.

El nuevo ministro también deberá transmitir tranquilidad a los mercados internacionales y enfrentar el drama social en el Catatumbo, donde los alcaldes de la zona dicen que no han recibido recursos para proyectos que permitirán enfrentar la violencia a pesar de la declaración de conmoción interior que busca recaudar recursos con ese objetivo.

¿Qué formación académica y profesional tiene Germán Ávila Plazas?

Germán Ávila Plazas es economista de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con una trayectoria de más de 30 años en el sector financiero y de vivienda social.

A lo largo de su carrera, ha ocupado cargos ejecutivos en instituciones que promueven el acceso financiero y el desarrollo económico. Fue el gestor y fundador de la Cooperativa Nacional de Ahorro y Crédito 'CREAR COOPERATIVA', que posteriormente se fusionó con CONFIAR Cooperativa.

Por más de 30 años lideró la Federación Nacional de Vivienda Popular (FENAVIP).

En el ámbito de políticas públicas, ha trabajado con el gobierno en la formulación de estrategias de vivienda social y ha sido miembro de varios consejos y mesas técnicas.

El 6 de noviembre de 2024, Ávila fue designado por la Junta Directiva del Grupo Bicentenario como presidente de esa sociedad.

JUAN CARLOS CALDERÓN MEDINA

JCCALDER@CARACOLTV.COM.CO