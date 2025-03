“Fue un error del presidente Petro no darse cuenta de que Guevara tenía la razón”: exministro Ocampo

Durante el Gobierno de Gustavo Petro ha habido cuatro ministros en la cartera de Hacienda. José Antonio Ocampo fue el primero en ocupar el cargo y habló con Noticias Caracol en vivo de la salida de Diego Guevara, a quien destacó por su “profesionalismo, su capacidad de manejar y entender los complejos temas que tiene que manejar” ese despacho del gabinete.

Diego Guevara “cumplió su tarea”

Para Ocampo es “desafortunada la falta de continuidad de los ministros, incluyéndome a mí, que me solicitaron salida a los ocho meses, pero es una cosa que no se debe repetir”. Afirmó que, “en mi caso logré generar confianza y creo que el ministro Guevara estaba generando confianza”.

Recordó que su “salida fue por el colapso de la coalición política que él (Petro) tenía al comienzo del Gobierno. Varios ministros que entramos fuera del Pacto Histórico tuvimos que retirarnos. En el caso del ministro Guevara fue por una solicitud de un decreto de aplazamiento de 12 billones de pesos del presupuesto, que eran necesarios para manejar las reglas fiscales y la confianza fiscal del país. Creo que fue por eso que el presidente le solicitó su retiro”.

Es por eso que manifestó que “se dice corrientemente que un buen ministro de Hacienda es el que le tiene que decir no a al presidente cuando toca, y este fue el caso específico del ministro Guevara, cumplió su tarea de decirle no al presidente y creo que fue un error del presidente no darse cuenta de que tenía la razón”.

Ocampo recordó que cuando fue ministro de Petro “algunas veces le dije que no y varias veces las aceptó”.

Publicidad

Insistió en que “la continuidad debería ser una realidad de todas las carteras. La ejecución de un programa de gobierno debe hacerse en cuatro años. Esta rotación de ministros no es conveniente”.

“El déficit fiscal está muy alto”

El exiministro Ocampo explicó que “cuando hay un déficit muy grande hay que hacer cancelación de ciertos temas presupuestales o aplazamiento de gastos, era lo que estaba proponiendo el ministro Guevara”.

(Lea también: Gobierno prepara nuevo congelamiento de recursos presupuestales: sería de 10 billones de pesos )

Publicidad

“El déficit fiscal está muy alto. Se había logrado bajar, en elogio de mi gestión, en el año 2023, pero otra vez aumentó muchísimo en el 24 y el panorama del 25 es igualmente preocupante y con una deuda crítica que está nuevamente en el 60% del PIB, que es una deuda muy alta, y con esta decisión que no hay recortes ni aplazamientos, va a ser una deuda de más del 60% del PIB”, consideró.

Recalcó que “el respeto a la regla fiscal era una de las normas. Veo, sin embargo, que al final de la gestión del ministro Bonilla comenzaron a haber unos niveles de gasto que se discute si son compatibles con la regla fiscal. Legalmente eran compatibles”.

Germán Ávila junto Ricardo Bonilla, antecesor de Diego Guevara en el Ministerio de Hacienda - Captura de pantalla

Efectos de la salida del ministro Guevara

José Ignacio López, presidente de Anif, también dialogó con Noticias Caracol en vivo tras lo ocurrido con el ministro de Hacienda, precisando que “es negativa su salida. Venía hablando de un nuevo decreto de aplazamiento que es consistente con buscar un rebalanceo de las cuentas fiscales, y si esos son los motivos de su salida preocupa que sea así”.

Recordó que “el déficit fiscal de Colombia en 2024 fue de 6,8 de puntos del PIB y esta año, si bien la meta es de 5,1%, se sabe que por presiones de gastos y por problemas de ingresos fiscales se puede ver un tema mayor”.

Publicidad

(Lea también: Gobierno colombiano bajó sus proyecciones económicas del 3% al 2,6% para el 2025 )

El gremio, dijo, veía “con buenos ojo el esfuerzo que estaba haciendo el ministro Guevara de tratar de balancear esas cuentas, llegar a un déficit fiscal menor y preocuparía que la señal del Gobierno sea que por motivos electorales o ideológicos no se estuviera privilegiando una estrategia de ajustar ese déficit fiscal tan abultado que tiene el país”.

Publicidad

Con la salida del funcionario de la cartera de Hacienda, señaló, los efectos serán que “los mercados van a estar muy alertas, le van a estar cobrando a Colombia una prima de riesgo mayor, implicará tasas de interés más altas, implicará mayor incertidumbre en el tipo de cambio y devaluación del peso colombiano, y efectos que podrían ir en contra del crecimiento económico y en contra del propio Gobierno”.

Ahora, ante la posible llegada de Germán Ávila al Ministerio de Hacienda, espera que “continúe la labor que venía haciendo el ministro Guevara de sincerar las cuentas fiscales y reconocer que no hubo los ingresos que el Gobierno estimó”.

“La rotación tan alta de uno de los cargos más importantes del Gobierno, como es el Ministerio de Hacienda, es una noticia que genera incertidumbre porque se interrumpe un proceso, los mercados tienen que empezar a leer una nueva forma de comunicación, cada vez que hay un cambio se interrumpen muchos procesos”, subrayó el presidente de la Anif.