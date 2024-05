¿Hay división en Pacto Histórico respecto a idea de una reelección de Gustavo Petro?

Hay revuelo político por la propuesta de Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico, quien por primera vez habló del deseo de que el presidente Gustavo Petro sea reelegido. ¿Cómo reaccionaron los integrantes de esa bancada?

>>> Más sobre este tema: Presidente Gustavo Petro aseguró que no le “interesa para nada la reelección”

Algunos parlamentarios del Pacto Histórico están divididos en dos vertientes en torno a esta propuesta: varios dijeron no estar de acuerdo y que no es conveniente en estos momentos. La otra corresponde a quienes no les disgusta esa idea.

El 24 de mayo, el presidente Petro negó cualquier interés en ser reelegido durante un encuentro con comunidades del Cauca: “Yo no me quiero reelegir, yo quiero que esto (acuerdo de paz con las extintas FARC) se haga realidad”.

Publicidad

Sin embargo, esta posición contradice lo dicho por Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico, quien en medio de un debate sobre convocatoria a Asamblea Constituyente a través del acuerdo de paz dijo que los seguidores del mandatario sí quieren una reelección.

“Nosotros sí queremos una reelección, lo decimos de frente y lo estamos promoviendo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Es otro debate, cuál es la vía para lograr una reelección del presidente Petro”.

Publicidad

Zuleta reconoce que es una iniciativa de integrantes del Pacto Histórico, aunque algunos miembros de la bancada no comparten la propuesta. Otros como Iván Cepeda, María José Pizarro, Heráclito Landínez no quisieron pronunciarse.

Petro volvió a negar una idea de reelección

Durante la tarde de este martes, 28 de mayo de 2024, el presidente Petro negó, de nuevo, una pretensión de reelegirse.

“A mí personalmente no me interesa para nada la reelección, pero los que sí se aprovecharon de ella y convocaron a la guerra y a la paz ahora proponen golpes de estado. La razón es una: incumplieron. No sabían lo que firmaron”, trinó Petro.

Publicidad

A mi personalmente no me interesa para nada la reelección, pero los que si se aprovecharon de ella y convocaron a la guerra y a la paz ahora proponen golpes de estado.



La razón es una: Incumplieron. No sabían lo que firmaron.



La declaración unilateral de Estado según la… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 28, 2024

¿División en el Pacto Histórico?

Publicidad

La que sí lo hizo fue la senadora Clara López, quien aseveró que “la senadora Zuleta está en su libre expresión y haciendo una propuesta. Pero sí hay que tener la claridad de que al interior del Pacto Histórico no hemos tratado ni debatido el asunto. Para salir con algo de esa entidad debería, por lo menos, existir un debate previo. Yo, en principio, no estaría de acuerdo con la senadora Zuleta”.

David Racero, representante por el Pacto Histórico, sostuvo que “es una intervención personal de la senadora, no es una posición unificada del Pacto Histórico y lo que muchos creemos es más bien seguir la línea del presidente, una reelección del proyecto, más no reelección de la persona”.

“Colombia tiene la libertad de observarnos, démonos la oportunidad de que nos observen. No nos desesperemos, nos faltan dos años y pico todavía. ¿Cuál es el desespero?”, Paulino Riascos, senador de esa coalición.

Hoy la reelección presidencial está prohibida en Colombia. Según el artículo 197 de la Constitución, esta posibilidad solo se puede revivir mediante un referendo de iniciativa popular o una asamblea constituyente.

Publicidad

¿Qué dicen los analistas?

“Yo lo que veo es una propuesta de una senadora que es una seguidora fiel al proyecto de Petro y que lanza ideas con esa intención que tiene el partido de gobierno de mantener una especie de control de la agenda política diaria. Entonces, todos los días, el presidente, ministros o parlamentarios del oficialismo lanzan ideas de maneras permanentes como esta, que es una idea insular, por lo que yo veo”, enfatizó Pedro Viveros, analista.

Publicidad

>>> Siga con nosotros: Ministro Velasco sobre idea de reelegir a Petro: “El presidente no está en eso”