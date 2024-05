Presidente Gustavo Petro aseguró que no le “interesa para nada la reelección”

A través de un mensaje difundido en la tarde de este martes, 28 de mayo de 2024, a través de su cuenta de X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó que no le “interesa para nada la reelección” y aseguró que sí hubo personas que “se aprovecharon de ella”.

>>> También le puede interesar: Ministro Velasco sobre idea de reelegir a Petro: “El presidente no está en eso”

"A mí personalmente no me interesa para nada la reelección, pero los que sí se aprovecharon de ella y convocaron a la guerra y a la paz ahora proponen golpes de Estado. La razón es una: Incumplieron. No sabían lo que firmaron", señaló el mandatario de los colombianos.

Gustavo Petro complementó en su escrito que “la declaración unilateral de Estado, según la Convención de Viena, obliga a las partes a cumplir lo acordado y a ajustar la normatividad interna para garantizar el cumplimiento. Nos quedan tres tareas: leer la convención de Viena, leer el acuerdo de paz y cumplir”.

A mi personalmente no me interesa para nada la reelección, pero los que si se aprovecharon de ella y convocaron a la guerra y a la paz ahora proponen golpes de estado.



La razón es una: Incumplieron. No sabían lo que firmaron.



La declaración unilateral de Estado según la… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 28, 2024

Publicidad



>>>También puede leer: “No es cierto que el Gobierno no haya garantizado giros a EPS Sura": Casa de Nariño

Noticia en desarrollo…