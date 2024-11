La reforma política superó su segundo debate en la plenaria de Cámara

Tras una jornada que se prolongó hasta las 10:50 p.m. de este miércoles 6 de noviembre, y con 90 votos a favor y 16 en contra, se aprobó en plenaria de la Cámara la reforma política en su segundo debate.

El proyecto que tiene entre sus tres principales pilares la financiación 100% estatal de las campañas políticas, las listas cerradas y bloqueadas para elecciones a corporaciones públicas con garantía de equidad de género, y el cambio en la forma de elegir a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, CNE, deberá todavía superar seis debates más, lo equivalente a dos vueltas en el Capitolio, para convertirse en ley.

Fueron casi 14 horas lo que duró la sesión en la Cámara de Representantes este miércoles para aprobar nueve artículos del proyecto a la reforma política, que deberá cumplir con sus cuatro primeros debates antes del 16 de diciembre de 2024, cuando terminan las sesiones ordinarias.

Durante su intervención en la plenaria, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, propuso crear una mesa técnica en la que se le de cabida a los diferentes sectores políticos y sociales del país.

“Esto tiene que ser parte de un acuerdo nacional, una reforma política, si no es por consenso, no es posible sacarla adelante y esa es la convicción del gobierno Nacional. Démonos la oportunidad de, entre enero y febrero, de una Mesa Técnica con participación de partidos de Gobierno, independientes y de oposición. El gobierno asume el compromiso con ustedes, hoy en esta plenaria, que no se va a quedar ninguna constancia sin revisar, sin discutir, sin buscar si es válido o si tiene consenso”, manifestó el ministro Cristo.

¿Qué se propuso para la elección de los magistrados del CNE?

Uno de los principales puntos que se discutió durante la jornada fue el relacionado con la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, CNE.

Aunque algunos congresistas propusieron que la Rama Judicial se encargue de la selección de los magistrados, finalmente el planteamiento no tuvo mucha aceptación y la mayoría determinó que esa tarea siga estando en manos del Congreso.

Ahondando en ese punto, se determinó que el aspirante a magistrado, además de tener que ser abogado, deberá contar con algún posgrado en derecho electoral o estudios relacionados.

