Ahora no

Iván Name habría utilizado dineros de sobornos para financiar campaña de su hija: Corte Suprema El senador Iván Name, al parecer, recibió parte de los 4.000 millones de pesos que repartió la UNGRD y esa plata la habría usado para financiar la campaña de la concejal de Bogotá María Clara Name.