Petro “está haciendo un relevo interno” y “no un giro para lograr un acuerdo”: analista

El presidente Gustavo Petro comenzó con su remezón ministerial. Los primeros cambios fueron de los ministros del Interior, Luis Fernando Velasco; de Justicia, Néstor Osuna, y de Agricultura, Jhenifer Mojica.

Con sus salidas, según el analista político Pedro Viveros, el mandatario “lo que deja ver es un relevo intrapetrista, no es un giro para lograr un gran acuerdo y traer a otras figuras de otros sectores políticos. Con la llegada de la nueva ministra (de Justicia, Ángela María Buitrago), se ratifica. Fue ternada por el señor presidente para la Fiscalía, es decir, tiene cercanía con el señor presidente, y eso ratifica que están haciendo un relevo interno en varias carteras. Yo no creería y no veo que haya el gran acuerdo o las nuevas caras de otros sectores en los cargos oficiales del país”.

¿Desgaste del gobierno Petro?

Precisó que “el discurso del señor presidente es un discurso que hace menos de tres días criticó de una manera vehemente a sectores que lo acompañaron del centro en el país cuando comenzó su Gobierno, y las críticas fueron de alto calado. Entonces, cuando una persona critica de esa manera otros sectores ya da pistas de lo que quiere. Y otra cosa, este es el tercer año del gobierno, no es el primer año, y en el tercer año un Gobierno ya acusa mucho desgaste y no creo que unas fuerzas que están víspera de unas elecciones quieran meterse en un Gobierno que, en mi opinión y según las encuestas, no goza de mucha popularidad en el país”.

Para Viveros, Petro “se queda con el 30, 35% que históricamente ha tenido el señor presidente, es un grupo político muy sólido. Cada mensaje que envía y cada acción que uno ve parece ratificar que quiere electrizar al 30, 35% de su electorado, y lo demás lo va a dejar a un lado, y pues les corresponde a esos sectores que no están con el gobierno organizarse y crear una oposición sólida al gobierno de cara a las elecciones que se vienen”.