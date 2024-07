“Seguimos en procesos de paz, inventando historietas": pullas de Iván Name a Petro

En su último discurso como presidente de Congreso, el senador Iván Name lanzó pullas al Gobierno, entre otras, por los procesos de paz que se adelantan con grupos ilegales y la propuesta de una constituyente que puso a sonar el presidente Gustavo Petro en los últimos meses.

>>> Petro pide perdón al Congreso y a los colombianos por escándalo de la UNGRD

“Mi primer objetivo fue establecer la independencia de esta rama del poder. He cumplido que no iba a pesar una soga del presidencialismo en el cuello del Congreso. Un precio alto ha costado hacerlo, más difícil la independencia”, aseguró previo a la instalación de la nueva legislatura.

Durante sus declaraciones, Iván Name se refirió duramente diálogos con delincuentes: "seguimos en procesos de paz, inventando historietas, sentándonos en La Habana, en México, en Caracas y en tantas partes, con quienes tienen como negocio la guerra, pero ello no descalifica que lo intentemos una y otra vez más. Mientras no transformemos nuestro modelo geopolítico centralista, que nos lleva al atraso, a la pobreza y a la guerra, nosotros no cambiaremos en estos años que han de llegar".

Publicidad

>>> Reformas que el Gobierno presentará en nueva legislatura: ¿habrá de justicia y tributaria?

Negativa a una constituyente



"No puedo despedir esta dignidad sin decir muy claramente que no estoy de acuerdo con mecanismos de tránsito legislativo abreviado como es el fast track" y "frente a la propuesta presidencial y del Gobierno de promover una constituyente, lo considero inconveniente e innecesario”, puntualizó Iván Name.

Publicidad

Respuesta a señalamientos sobre reforma pensional

Name también se refirió a señalamientos de intentar entorpecer el trámite de la reforma pensional: "El país entero fue testigo de ese manejo, tengo que reclamar más objetividad y justicia cuando dice que engaveté 13 meses la reforma (pensional)".

“No me voy a referir a los detalles de este asunto judicial por dos razones: primero, porque le debo a la rama del poder judicial todo el respeto a su magnanimidad y a su trascendencia democrática y porque no podía concurrir con mi investidura a influir de alguna manera en los procesos y en los señalamientos en que se me señaló y, por otro lado, porque tampoco podía inmiscuir al Congreso en una polémica judicial”, agregó.