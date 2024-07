Reformas que el Gobierno presentará en nueva legislatura: ¿habrá de justicia y tributaria?

La agenda del Gobierno para este nuevo periodo legislativo se espera que sea ambiciosa. Una de las reformas que continuará su tránsito a segundo debate es la laboral, en Cámara de Representantes, pero el Ejecutivo tiene un proyecto bandera para radicar: el de la salud.

Alfredo Mondragón, congresista por el Pacto Histórico, dice que “la incertidumbre está sobre el tema de la reforma de la salud, cuándo se radica. Yo considero que debería ser radicada con mensaje de urgencia, que es una forma de fast track”.

Otro proyecto que fracasó en la pasada legislatura fue el de la educación y que el Gobierno contempla presentar nuevamente para el actual periodo. También se espera que sea radicada la ley ordinaria de jurisdicción agraria y el paquete de reforma judicial.

Sin embargo, sobre esta última iniciativa, el congresista Ariel Ávila señala que, “a hoy, no hay un proyecto terminado y consensuado, al menos conocido por parte del Congreso. Entonces, si el Gobierno no camina rápido, va a ser casi imposible, tendría que presentarlo en las próximas dos o tres semanas para que eso tuviera esperanza de vida, si no va a ser muy difícil”.

¿Son viables la Asamblea Nacional Constituyente y el fast track?

En cuando a lo primero, a consideración de Ávila, “lo veo muy imposible, que se llegue incluso a presentar; lo del fast track sí es una idea que ha venido sonando, pero tampoco hay texto radicado”.

Por su parte, el congresista Mondragón espera “que entren todas las normas que tengan que ver con el cumplimiento de los compromisos de Estado para que avancen los acuerdos de paz en Colombia, y eso tiene que ver con los procesos de modificación de normas en materia de ordenamiento territorial”.

¿Qué pasa con reformas económicas?

Otro proyecto que llevará el Gobierno al Congreso será la reforma a la ley de servicios públicos, una bandera que el presidente Gustavo Petro ha dejado en claro y cuyo tema central debe ser la justicia tarifaria y el usuario como el protagonista de la regulación.

Algunos proyectos resultan más urgentes que otros, asegura la senadora Angélica Lozano, quien no está de acuerdo con una reforma tributaria, pero sí considera fundamental bajar el impuesto de renta a las empresas del 35% a 30%, como lo ha anunciado el Ministerio de Hacienda.

“Crucial y sería una buena noticia para todas las empresas: las pequeñas, que mueven el grueso de la economía, las medianas y las grandes, todas necesitan un impulso, creo que el Congreso vería con buenos ojos y sacaría adelante algo que reduzca la tasa impositiva, es una necesidad porque los números están estancados. No veo espacio para una tributaria, lo único es para bajar la tasa impositiva; del resto pensar en nuevos impuestos no es razonable, no es realista y tampoco es viable”, indicó.

Otro de los proyectos que tenía en la lupa el Gobierno para recuperar algunos de los sectores más desacelerados era el de inversión forzosa. Sin embargo, se ha llegado a un acuerdo directo con los bancos y se pondrá en marcha en los próximos días el gran pacto por el crédito, con 35 billones de pesos destinados a apoyar sectores como el de vivienda.

Para Lozano “es una buena noticia que haya una concertación para abaratar el crédito, para acercarlo, como dice la gente, le prestan al que no necesita porque ya tiene, de modo que es crucial que se pueda hacer un pacto con los bancos, es clave, porque las inversiones forzosas, a la brava, pocas cosas funcionan bien”.

La ley de financiamiento es otra de las propuestas a las que ha hecho referencia el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, con la que se pretende buscar más recursos que permitan garantizar el nivel de inversión en 2025.

“Necesitamos una ley de financiamiento, porque para nadie es un secreto que el presupuesto está desfinanciado, no alcanzó después de los recortes por los temas de regalías y hay que buscar formas de financiamiento; ya se ha recortado gasto, pero sin lugar a dudas todavía hay un faltante”, manifestó la senadora López.

El Gobierno también presentará un proyecto de ley que permita adelantar el cumplimiento de la regla fiscal y es posible que radique otra iniciativa para ampliar aún más el cupo de endeudamiento.