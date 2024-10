¿Qué puede pasar con el presidente Petro tras la formulación de cargos por parte del CNE?

Este 8 de octubre de 2024, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral formuló pliego de cargos contra el presidente Gustavo Petro y su campaña, esto después de ser señalados de presunta violación de topes electorales.

¿Qué podría suceder con el presidente Petro?

En diálogo con Noticias Caracol en vivo , el analista político Gabriel Cifuentes aclaró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) "no es el juez natural del presidente Gustavo Petro" en caso de que se pueda concluir que hubo una violación de carácter penal o disciplinario.

Pese a esto, el CNE sí puede investigar la campaña Petro presidente. Es por ello que se cree que, además del "terremoto político" que se avecina, se abrirá un profundo debate jurídico para establecer si este ente puede investigar al presidente en ejercicio por presuntas irregularidades cometidas durante la campaña.

"Tendría que pasar el expediente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Sin embargo, el CNE sí puede investigar la campaña y al candidato. Es por eso que, más allá del terremoto político que se venga, se va a abrir también un debate jurídico para establecer si efectivamente el Consejo Nacional Electoral podría investigar, no al gerente, sino al presidente en ejercicio por delitos o por irregularidades cometidas durante la campaña”, recalcó el experto.

Gabriel Cifuentes señaló que dicha investigación, por temas legales, no puede superar los 3 años desde el momento en el cual se dan los hechos, puesto que prescriben tras este periodo de tiempo.

"Si prescribe la acción, el CNE no podría imponer las acciones correspondientes. Eso no significa que eventuales faltas de carácter penal, como pueden ser delitos electorales, que podrían derivarse de esta situación, no puedan ser investigados por el juez natural del presidente, que es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes", detalló el analista político de Noticias Caracol.

¿Quiénes deberán responder tras decisión del CNE?

Alfonso Portela, experto en Derecho Electoral, destacó en Noticias Caracol en vivo que, de acuerdo con la Ley 996 de 2015 y la Ley 1475, el gerente, el tesorero y el auditor, al igual que el candidato, son responsables de todo lo que pueda presentarse con relación a presuntos incumplimientos de las normas de financiación de las campañas.

Portela indicó que la parte penal del presidente Gustavo Petro le corresponderá a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, mientras que el gerente, Ricardo Roa, y los otros miembros involucrados en la parte financiera de la campaña estarán bajo el poder de la Fiscalía General de la Nación.

"Este es el primer evento donde se aprueba una formulación de un pliego de cargos. Es importante tener en cuenta que esto apenas comienza", acotó el experto.

¿De qué se señala a la campaña Petro presidente?

De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, la campaña Petro presidente sería responsable de lo siguiente:

1. Omitir el aporte realizado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) por la suma de quinientos millones de pesos.

2. Omitir el reporte del préstamo realizado por el partido Polo Democrático Alternativo por la suma de quinientos millones de pesos.

3. Omitir el reporte de pago a testigos electorales por la suma de novecientos treinta y un millones doscientos noventa mil pesos.

4. Omitir el reporte de gastos por concepto de propaganda electoral por la suma de trescientos cincuenta y seis millones ciento dos mil ochocientos setenta y dos pesos.