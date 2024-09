Si decisión del CNE va contra fuero presidencial, “no será reconocida”: abogado de Petro

El abogado del presidente Gustavo Petro habló con Blu Radio sobre la decisión que podría tomar el Consejo Nacional Electoral sobre la presunta violación de los topes en la campaña del jefe de Estado. “Siempre que (la decisión) vaya en contra del fuero presidencial, no será reconocida”, indicó.

El jurista presentó “un escrito ante la sala de consulta pidiéndole que anule su decisión donde dirimió supuestamente un conflicto que no existe. Y segundo, que aproveche esta oportunidad que se le está dando, para que los jueces cuando se equivocan puedan corregir sus errores y no sigan militando en ellos, causando un agravio a las partes.