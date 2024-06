Entre juegos y recompensas les hacen resonancia magnética nuclear a niños en Bogotá

La resonancia es un examen en el que el paciente debe quedarse quieto en un espacio cerrado y con un ruido fuerte y muy particular por varios minutos; incluso, en algunos casos, por horas.

Por eso, cuando se trata de niños, lo que usualmente se hace es recurrir a la sedación: el anestesiólogo les canaliza una vena, les pone un medicamento para dormirlos, se les hace el examen y luego salen a recuperación.

Para ahorrarse los riesgos de todo este proceso, en una clínica en Bogotá implementaron un programa que, con juegos y recompensas, está obteniendo muy buenos resultados.

Angélica Lorena Rueda Bejarano y su hijo Emmanuel llegaron muy temprano a cumplir una cita en la Clínica Santa María del Lago, en el noroccidente de Bogotá, específicamente en imágenes diagnósticas.

Al pequeño de 9 años, que cursa tercer grado de primaria, le ordenaron una resonancia magnética del cerebro.

Angélica cuenta que al niño le pidieron el examen “por su desarrollo motriz, que ha estado lento”.

También recuerda Angélica que ya en otras ocasiones le habían pedido el examen al niño cuando estaba más pequeño: “Cuando tenía 3 o 4 años trataron de hacerle la resonancia, pero él no se dejó. Estaba muy inquieto esa vez”.

Confiando en que en esta oportunidad sí lo van a lograr, desde dos días atrás empezaron a prepararse en casa, tal y como se los indicaron, haciendo ensayos.

“Que él se quedara quieto, que cerrara los ojos, que no se moviera en ningún momento”, cuenta Lorena sobre la preparación que tuvo el niño para el examen.

Ya previo al examen, en una sala de preparación, lo espera el psicólogo Cristian Cano, quien lidera el programa de apoyo emocional. Explica que todo se basa en una historia en la cual Emmanuel emprenderá una misión.

“En este momento vas a imaginar que ya estamos en la nave espacial”, le dice Cano al niño.

“El proceso de la nave espacial consiste en que le vamos a hacer todo un escenario. Él va a ser el capitán de esa nave y si se queda quieto va a poder ganar premios, ya que la nave está despegando. Entonces, ese resonador no sirve para eso, porque la nave, incluso, hace ruidos como fuertes”, explica el juego el psicólogo.

Para niños más pequeños, incluso bebés, se recurre a estrategias como la privación del sueño, hasta técnicas de respiración y Mindfulness en adultos.

Aproximadamente, uno de cada 25 pacientes no puede terminar la resonancia magnética debido a claustrofobia.

En el caso de Emmanuel, todo el tiempo se le está reforzando el mensaje que si logra cumplir la misión en la nave, recibirá varios premios o recompensas.

“Muchos de los papitos, cuando tú los llamas o cuando traen presencialmente a los niños, piensan que no se va a poder: ‘Él no es capaz, él todo el tiempo se está moviendo’, dicen. Pero acá también les demostramos a los papitos que no tenemos que dejar de creer en ellos”, complementa Cano.

Emmanuel tiene muy claro lo que se espera de él: “Me tengo que estar quieto”, afirma el niño.

Llega el momento del examen y Emmanuel recibe un oso que deberá abrazar todo el tiempo; se ubica en la posición adecuada y está listo para su viaje espacial.

“En este momento nuestro capitán Emanuel está a punto de despegar la nave”, comunica Cano.

Se cierra la puerta del resonador y dentro del salón el niño está acompañado todo el tiempo por su mamá y el psicólogo, que continuamente le habla de lo que está pasando y refuerza con palabras positivas lo bien que lo está haciendo. La resonancia dura en total 15 minutos.

Finaliza el examen y el capitán de la nave Emmanuel logró su misión, y como él, alrededor de 1.100 niños beneficiarios de este programa que inició en septiembre del 2023.

A la mayoría de los niños que están llegando a este examen les va muy bien.

Solo cuando hay patologías que impiden que definitivamente el niño se quede quieto, o cuando hay otras condiciones de comportamiento, como agresividad, ahí sí, definitivamente, se recurre a la sedación.

