¿Qué es el síndrome del cuidador quemado? Atento porque puede poner en riesgo su salud

¿Es usted cuidador de una persona dependiente? Un estudio recuerda quiénes suelen cumplir con esta hermosa, pero difícil tarea.

Asumir el cuidado de otro que lo necesita, usualmente por razones de salud, es una tarea gratificante. Sin embargo, hay que admitirlo, no es fácil.

Un cuidador informal, que asiste a un ser querido o a un amigo, enfrenta exigencias físicas y mentales que, si no se manejan adecuadamente, lo exponen a lo que se conoce como síndrome del cuidador quemado.

“Tienen que abandonar sus rutinas diarias, sus propias prioridades, su trabajo, incluso a veces su propia salud para cuidar a la otra persona y eso puede repercutir en la pérdida de su propio bienestar”, indicó Sandra Milena Castelblanco, geriatra del Hospital Universitario San Ignacio.

Cansancio, dolores musculares, problemas de sueño, disminución de la fuerza y la vitalidad son algunos de los síntomas que puede experimentar un cuidador con sobrecarga.

La geriatra agregó que el síndrome puede estar relacionado con el desarrollo de otras enfermedades como la hipertensión o la diabetes. “A nivel emocional, las personas empiezan a presentar depresión, ansiedad, preocupación excesiva y sensación de estrés”, dijo.

Un estudio realizado en Cartagena por un grupo de médicos especialistas con el apoyo de Coosalud EPS analizó la sobrecarga de 101 cuidadores de personas longevas y concluyó que uno de cada 5 tiene sobrecarga. Además, encontró que el 90% de quienes asumen estos cuidados son mujeres y el 87% tiene relación familiar con la persona bajo su cuidado.

“Es muy frecuente que las personas que están entre la edad media o ya entrando a la adultez mayor empiezan a dejar sus roles usuales de trabajo y se dedican al cuidado”, anotó Sandra Castelblanco.

Es fundamental reconocer el rol tan importante de los cuidadores. Fortalecer el apoyo para ellos y entrenarlos.

¿Cómo hacerle frente al síndrome del cuidador quemado?

Según explicó la especialista, usted debe cuidarse a sí mismo y no dejar de lado su salud ni su aspecto físico. Es importante que asista al médico y que se realice los chequeos necesarios. No debe olvidar hacer ejercicio y, por último, no se aísle.

Según el DANE, en Colombia, 76.5% de la población mayor de 60 años se dedica al trabajo de cuidado de manera no remunerada. Por eso, se requiere también fortalecer su sostenibilidad económica y empleabilidad.