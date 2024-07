Mitos y realidades de la salud mental en niños, jóvenes y adultos: opinan expertos

El desconocimiento e incluso la persistencia de mitos sobre la salud mental llevan a que no se busque ayuda cuando se necesita. El bienestar mental es un asunto de todos, no solo de los adultos. Los temas de salud no discriminan ni por edad, raza o religión.

>>> También puede leer: ¿Cómo lograr que los jóvenes del país mejoren su salud mental?

No es algo que las personas elijan tener o no tener, incluso cuando se trata de niños y adolescentes. Unicef, con la campaña Abraza tu mente, invita a derribar mitos y barreras.

¿Adolescentes con buenos resultados académicos pueden tener depresión?

“El mismo alto desempeño puede generar situaciones de estrés y de ansiedad. Uno encuentra que hay entornos familiares o escolares donde se premia muchísimo el buen desempeño, pero eso mismo puede estar generando bastante estrés o desafíos emocionales”, sostuvo César Reyes, psicólogo y oficial de salud mental de Unicef.

Publicidad

¿Cuidar la salud mental solo si se tiene un problema?

“Eso es falso. La salud mental implica el desempeño y desarrollo del ser humano en su vida, en sus diferentes áreas. Es algo que implica la vida cotidiana y el desarrollo, obviamente positivo, sobre todo en niños, niñas y adolescentes.

La proporción de personas que padecen trastornos, obviamente, sí existe, pero hay otra cantidad de situaciones que pueden convertirse en un trastorno si no se tratan de manera adecuada o a tiempo”, afirmó el especialista Reyes.

Publicidad

¿Falta de inteligencia es la causa de problemas mentales?

“Las situaciones de salud mental, las afectaciones y los trastornos son situaciones que se pueden equiparar a cualquier otra situación de salud física. Cuando se padece cualquier situación con el estómago o el ritmo cardiaco, a esas personas no se les indica que son débiles o que son poco inteligentes o que les falta fuerza de voluntad”, acotó el psicólogo.

¿La generación de cristal hace débiles a los jóvenes?

“Las generaciones cambian. No se puede seguir comparando la generación presente con la generación del pasado; cada una de ellas tiene sus particularidades. La forma en que nosotros crecimos fue completamente diferente, los condicionamientos sociales y las posibilidades de expresión. Lo que podemos hacer como adultos es establecer puentes de comunicación. Lo que nos están diciendo los jóvenes y niños en diferentes lugares del país es que quieren ser escuchados, quieren sentir el apoyo real”, puntualizó Reyes.

>>> También puede leer: Invalidación emocional: frases comunes para identificarla, según la psicología