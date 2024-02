A Majida Issa el papel de Helenita Vargas la salvó de perder su apartamento

A lo largo de su vida, la reconocida actriz Majida Issa creó un gran vínculo con su abuela, la primerísima actriz Teresa Gutiérrez. Fue tan grande el amor entre las dos que el día en que Gutiérrez murió, el 9 de marzo de 2010, lo hizo apoyada en el hombro de su nieta.



Tras la muerte de su abuela, Majida Issa emprendió un sueño que estuvo a punto de perder por una crisis económica. La actriz decidió comprar el apartamento en el que por tantos años vivió su abuela, pero estuvo a punto de venderlo.

"En ese momento tuve un tiempo largo sin trabajo y yo me había metido a ese préstamo para comprar ese apartamento que para mí significaba muchas cosas, era el apartamento de ella, pero ya no tenía cómo pagar las cuotas", recordó. Al enfrentar la realidad, la mujer se dispuso a colocar el letrero de 'Se vende' en las ventanas y dejar atrás ese preciado inmueble.

Sin embargo, en su camino estuvo su mánager, su "angelito", Deisy Marroquín. "Ella me dijo 'quita eso, si me toca pagarte las cuotas a mí las pago, tú vas a tener trabajo muy pronto y vas a poder pagar ese apartamento'".

Por su parte, Marroquín explicó que en ese momento quiso ayudarla porque "simplemente somos equipo, estamos para apoyarnos en el momento indicado".

Publicidad

Afortunadamente, un proyecto se cruzó en la vida de Majida Issa, el problema es que los productores no creían que ella fuera la indicada para el papel. La bionovela de Helenita Vargas de Caracol Televisión, La Ronca de Oro, salvó su apartamento y muchos otros de sus sueños.

"Yo soy un caso de éxito, cuando nadie prometía que fuera un caso de éxito. Me decían: 'no, ella no está en el casting, no es que Majida Issa no se parece y además no canta, no, ella no'. No me veían dentro del perfil", pero la actriz se había empecinado en conseguir ese papel.

Publicidad

Su oferta para poder hacer el casting fue por todo lo alto. "Armamos todo en un teatro, llevamos el mariachi e hicimos un DVD con la foto, como si fuera de la ronca de oro y Deisy se encargó de que lo vieran. Me lo gané haciendo etapa por etapa, pasito por pasito".

La interpretación de Helenita Vargas cautivó a millones de televidentes, quienes la detenían en las calles para celebrarle. Majida Issa recuerda especialmente el día en que se transmitió una escena de pérdida de la cantante. "Al otro día fui a Unicentro a hacer unas vueltas y casi que no puedo salir porque desde que entré hasta que salí todo el mundo me abrazaba, las señoras lloraban y me daban el pésame".