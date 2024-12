El actor Jimmy Vásquez y su batalla contra la depresión: “¿Por qué tengo que soportar tanto dolor?”

El reconocido actor colombiano Jimmy Vásquez reveló en Se Dice De Mí lo difícil que fue llegar a la actuación, los dolores y decepciones que ha sufrido en su vida personal, y su intensa lucha contra la depresión.

Este cucuteño, nacido el 8 de abril de 1977, creció en una familia humilde, donde los valores y la unión eran lo principal, pues con gran decepción y un inmenso dolor en su corazón, Jimmy afirmó que su mamá tuvo que soportar maltrato físico y psicológico por parte de su primer marido, con quien tuvo dos hijos, el primero cuando ella tenía solo 14 años.

No obstante, Jimmy admira profundamente la valentía de su mamá al salir adelante con sus hijos. De ella heredó su amor y entrega al trabajo. La situación económica de su familia cambió, y luego de participar en un evento escolar, sus profesores, familiares y amigos detectaron que él tenía un gran talento para el ámbito artístico.

Sus inicios en teatro

Viajó a la ciudad de Bogotá en busca de oportunidades laborales en la actuación, a pesar de no sentir el apoyo de su familia en la capital. En ese momento, no contaba con recursos económicos, estaba lejos de sus seres queridos e intentaba abrirse un espacio en el mundo del entretenimiento.

“Un maestro de los tantos que tuve, en un momento tenía que pagarle cuando estaba estudiando con él y me decía ‘págueme trabajando’. Me decía a las 9 de la mañana que le pasara la caleta que tenía en la cocina. Era un ambiente de sexo, drogas, alcohol y demás”, afirmó y añadió que muchos de sus colegas se quedaron a mitad de camino en el sueño de la actuación.

Luego de superar ese oscuro momento en su carrera artística, interpretó pequeños personajes en obras de teatro y, de manera paralela, se desempeñaba en diversos oficios que le ayudaban a sobrevivir en la capital.

Jimmy Vásquez confesó que no le fue fácil llegar a la actuación. Se Dice De Mí

Trabajó como vigilante y locutor, hasta que fue llamado para trabajar en la televisión colombiana. Debutó en la telenovela ‘Hombres de honor’ y, desde entonces, el éxito de su carrera comenzó a ascender.

Participó en diversas producciones de la televisión colombiana, destacándose en importantes papeles protagónicos. Entre sus actuaciones más memorables se encuentra su papel en ‘El Cartel de los Sapos’.

Su versatilidad y talento le han permitido ganarse el reconocimiento y el cariño del público, consolidándose como uno de los actores más respetados de la industria.

Reveló su problema con la depresión

Jimmy Vásquez y la también actriz Carolina Ramírez mantuvieron una relación sentimental durante 6 años. La pareja tenía planes de vivir fuera de Colombia, pero su relación terminó abruptamente.

Según el actor, la ruptura sentimental se debió a una infidelidad por parte de Carolina, lo que lo sumió en una profunda depresión. “Al principio, la relación fue muy bonita y muy sana, pero después, por errores de ambos, por inmadurez e inexperiencia, se convirtió casi en una pesadilla y terminó muy mal”, dijo Jimmy.

Jimmy pensó que nunca saldría de esa depresión y no veía motivos para seguir viviendo. Luego de enterarse de que la actriz mantenía otra relación, inconsciente de lo que hacía, se sumergió en el alcohol.

“Compré una botella de whisky y la pasé a un termo y empecé a tomar. En ese momento, la depresión se disparó y pensé ‘no tengo hijos, no tengo responsabilidades en este momento, no tengo nada, ¿por qué tengo que soportar tanto dolor?’. Abrí un frasco y, sin pensarlo, lo desocupé en mi mano y me tomé todo con dos y tres sorbos de trago”, contó.

Jimmy Vásquez y Carolina Ramírez tuvieron una relación por 6 años. Se Dice De Mí

Tras ese fatídico episodio en su vida, donde se sometió a cuatro años a terapia psicológica, volvió a darse una nueva oportunidad en el amor con la exactriz y psicóloga Claudia Aguirre, con quien se casó y tuvo dos hijos.

No obstante, la relación terminó en 2022, luego de 15 años de matrimonio. En una entrevista presentada por La Corona TV, el actor compartió detalles sobre la depresión que sufrió tras el confinamiento por el COVID-19.

"Ha dicho que esto fue debido a una separación que vivió y que lo llevó a tomar decisiones que quizás no eran las más convenientes”, comentó el presentador 'gordo Arial'.

En otra charla con Cristina Estupiñán, el actor mencionó que, luego de su divorcio, empezó a sufrir ataques de pánico y depresión.

"La cosa de la depresión es que físicamente a uno le duelen las articulaciones, la piel, está uno cansado como si no hubiera dormido en muchos días, le pesan los ojos, tiene ganas de llorar todo el tiempo, no quiere ver a nadie. Yo me hacía el loco", reveló Jimmy Vásquez.

Pese a que el cucuteño ignoraba todos los síntomas, pensando que era solo tristeza, siempre decía que se encontraba bien. “Por dentro era como ‘soy actor, pues actuemos en la vida real también’”.

No obstante, recientemente se supo que el actor se encuentra felizmente enamorado luego de rehacer su vida con una pereirana.