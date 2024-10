Actriz Alejandra Sandoval reveló detalles de su inesperado embarazo cuando tenía solo 15 años

La bella actriz y modelo Alejandra Sandoval, recordada por encarnar a Violeta Manrique en la serie Las muñecas de la mafia de Caracol Televisión, contó en Se Dice de Mí , en el 2023, cómo vivió su embarazo a los 15 años, en medio de una problemática relación y dio detalles de la maternidad. Hoy, junto a su hija mayor, Valeria, tienen un exitoso pódcast donde conversan sobre diferentes aspectos de su vida.

Cuando la caleña tenía 14 años conoció a Andrés González, un hombre de 23 que cambiaría el curso de su vida.

"Yo no salí a la fiesta a discotecas, o sea, hacíamos fiestas de casa y eso. Ya con Andrés, claro él ya era un tipo mayor que si iba a las discotecas, tenía un grupo de amigos y entonces me fue llevando... era como la novedad, creyéndome grande”, recordó sobre el padre de su primera hija.

Se enamoró de él y la situación generó roces con su familia. Cuando su mamá sospechó que la vida sexual de Alejandra había comenzado de inmediato la llevó al ginecólogo.

“Y la doctora me dijo ‘No, pues toma pastillas’, pero Andrés me decía que no, que me iba a engordar, que me iban a salir granos en la cara y bueno, él me prometía que eso no iba a pasar y yo creí”, señaló.

Maternidad a temprana edad

La modelo caleña Alejandra Sandoval se abstuvo de planificar a los 15 años por recomendación de su novio. Sin embargo, la cigüeña la sorprendió.

“La prueba salió positiva, lo que pasa es que uno a esa edad, con temor, uno espera que de pronto la de sangre sale negativa, de pronto la de orina falló”, aseguró sobre el momento que se enteró que estaba embarazada.

La actriz, creadora del pódcast Las Sandoval, temía por la reacción de su familia ante la noticia: "Tenía miedo de que de pronto mi mamá no me aceptara vivir en su casa con ella y con el bebé que en ese momento no sabíamos que era porque yo sabía que Andrés no iba a poder hacerse cargo de mí”.

A pesar de la sorpresa inicial, contó con el apoyo incondicional de su madre para esta nueva etapa de su vida. Sin embargo, no todo fue fácil para ella. A su embarazo se le sumó un problema mayor, pues su novio y el padre de su bebé "en ese momento tenía un problema de adicción a las drogas. Entonces yo sabía que más que lo económico era su situación de salud a nivel de drogas”.

Alejandra Sandoval tuvo a su hija Valeria el 20 de septiembre de 1996 Foto: Se dice de mí

Aunque el padre de su hija intentaba superar esta adicción, para ese momento era más fuerte que él. “Él dice que se esforzaba mucho por no recaer y trataba de autocurarse, que es imposible al nivel en el que él ya estaba, pero al final pues la ansiedad, la abstinencia, no podía y recaía”.

Durante su embarazo siguió asistiendo al colegio como si nada. “Entonces los profesores me alcahueteaban todo, podía comer antojo en el salón”

Nunca olvidará el alboroto que causó en la clínica el nacimiento de su hija Valeria Sandoval, el 20 de septiembre de 1996, ese fue el día más feliz de su vida. “Fue bullicioso porque eso fue un viernes, muchos compañeros se fueron a visitarme a la clínica”, contó.

La vida de Alejandra Sandoval tras su embarazo

Pasado el tiempo, Alejandra decidió terminar la relación y se quedó con su hija. La vida transcurrió con normalidad, pero marcada por la ausencia del padre de su niña.

Alejandra validó su bachillerato e ingresó a estudiar psicología, viviendo de manera paralela a su maternidad. Más adelante comenzó su exitosa carrera como actriz.

La intérprete y Valeria hoy son bastante cercanas y unidas. Cuando la niña tenía cerca de 11 años, su padre se rehabilitó. Aunque la relación con la actriz terminó, él hoy es un padre presente en la vida de su hija.

El amor tocó de nuevo las puertas de Alejandra Sandoval y las campanas volvieron a sonar junto al actor venezolano Jorge Reyes con quien tuvo a su segunda hija llamada Miranda. Valeria es hoy una de las creadoras de contenido más conocidas y una reconocida bailarina profesional.