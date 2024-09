La mala experiencia que vivió Bacilos con Ricardo Montaner: "Nos hizo esperar 4 años"

En el año 1997 nació Bacilos, una agrupación musical conformada por el colombiano Jorge Villamizar, el puertorriqueño José Javier Freire y el brasileño André Lopes. El grupo rápidamente se hizo popular con su sonido, pero en medio de sus inicios enfrentaron dificultades al firmar un contrato con Ricardo Montaner.

¿Qué pasó entre Bacilos y Ricardo Montaner?

En medio del éxito que el grupo empezaba a experimentar sonando en la radio con temas como 'Tabaco y chanel' pasó lo inesperado, firmaron un contrato con Ricardo Montaner y el resultado no fue lo esperado.

André Lopes contó en Se Dice De Mí que "Ricardo Montaner fue a vernos porque su hijo Alejandro era amigo nuestro de la universidad y surge esta oportunidad, invita a Jorge [Villamizar] a Venezuela y él vuelve con un contrato firmado".

El cantante Jorge Villamizar explicó que en ese entonces Ricardo Montaner estaba montando su disquera para promover nuevos artistas. "Muchas veces los artistas hacen malas disqueras. Nos firmó y nos prometió una cantidad de cosas que no se podían cumplir. Nosotros también éramos unos pelados de la universidad".

Con el contrato firmado, aunque se intentó seguir promoviendo la música del grupo, iniciaron las diferencias. "Montaner tampoco entendía musicalmente a Jorge, él quería hacer un producto distinto a lo que ellos querían hacer, no se entendían en nada", señaló la periodista Paola Romero.

De manera rebelde, Jorge Villamizar y los demás integrantes de Bacilos se mantuvieron firmes en su sonido, sin ceder. "Nos habíamos convertido a un nivel que no podíamos tolerar. Tanto económico como conceptual, era un contrato en bolívares y además un cambio de actitud en una cabeza loca que decía 'no, no' no'. Yo tenía 24 años y Ricardo nos hizo esperar cuatro años para lograr salir de ahí".

Los músicos recuerdan esa época como una de las más oscuras de su recorrido. "No podíamos tener un disco, lo teníamos pero no salía, no podíamos firmar con nadie más. Fueron años difíciles", señaló André Lopes.

Tras cuatro años, Bacilos logró terminar con el contrato con la disquera de Ricardo Montaner. "Fue una sensación de libertad increíble, inmediatamente entramos al estudio y grabamos un disco independiente y volvimos a tocar. Éramos más grandes, la gente esperaba que regresáramos y llegó la gente de Warner a vernos", concluyó Villamizar.