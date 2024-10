Emmanuel Restrepo, de La primera vez, no cree en la monogamia: 'No significa que el amor no exista'

Emmanuel Restrepo tiene 31 años y es uno de los actores más reconocidos en la actualidad en Colombia. Además de conquistar a los televidentes con sus personajes en diferentes producciones nacionales, este paisa se ha dado a conocer por su manera diferente de vivir el amor y por exponerlo sin filtro.

En medio de su formación actoral, lo que abrió su camino y llamó la atención de las personas adecuadas fue su manera de romper con los estigmas de la sociedad. Sin embargo, no fue fácil para él dar a conocer que no era heterosexual, con los años incluso ha descubierto que no cree en el amor de pareja.

¿Emmanuel Restrepo es gay?

El actor colombiano ha detallado con los años que su orientación sexual prefiere manejarla sin etiquetas, dejando claro que le gustan las personas y ha sostenido relaciones amorosas con hombres y mujeres.

Desde muy niño reconoció que era diferente a lo que la sociedad tenía establecido. "Yo empiezo a tener relaciones con chicos desde muy chiquito, con los mismos hombres del colegio empieza a pasar una cosa muy particular de qué pereza, los odio, pero me gustan".

Restrepo recordó en Se Dice De Mí que la primera vez que le preguntaron por su orientación sexual fue en clases de teatro y señaló que en ese momento, siendo un adolescente, la pregunta fue difícil de responder. "Respondí que no, que me gustaban solo las mujeres, sabiendo que no era así".

El actor Emmanuel Restrepo vive el amor de manera libre - Foto: @emmanuelrestrepozapata

Sin embargo, ese momento quedó marcado para él y le dio una gran lección. "Entendí que, si me lo están preguntando, es porque está bien y es normal, podría decir que soy homosexual y no va a haber ningún problema".

"Nadie debería salir del closet"

Desde que reconoció su verdad, el actor empezó a tener una vida más libre en Bogotá, pero decidió ser sincero con sus padres sobre lo que estaba pasando. La noticia no fue bien recibida por su papá, con quien no tuvo contacto por varios meses.

"Fue el día que sentí más dolor de estómago en mi vida. Que experiencia tan horrible, por eso digo que nadie debería salir del closet, eso debería desaparecer de la humanidad", recalcó el actor.

Albeiro Restrepo, el papá de Emmanuel, detalló que "me dio mucho dolor, pero no por lo que él es, sino porque yo creí que eso era algo de lo que yo era culpable, sentía que era porque yo fallé en algo". Pero con el paso del tiempo, la relación entre papá e hijo mejoró y se fortaleció gracias a la verdad.

Emmanuel Restrepo no practica la monogamia

Descubrir su orientación sexual no fue todo, a lo largo de sus 31 años de vida, Emmanuel Restrepo también logró conocer que no vive el amor como la mayoría. Su corazón está abierto a vivir experiencias.

"He ido desarrollando unas relaciones no monógamas, no me siento afín con las relaciones monógamas", reconoció el actor refiriéndose a que no siente que el amor romántico solo tenga que ser entre dos personas.

Esta posición lo ha convertido en blanco de críticas. "La gente dice: 'claro, eso lo que quiere es acostarse con todo el mundo'. Es muy particular, pero no lo voy a negar, no quiero esconder que no soy monógamo y que no creo en el amor romántico que nos han enseñado, para mí no existe".

Concluyó que eso no quiere decir que no crea que el amor no existe, "creo que hay gente que es monógama y hay gente que no. No estoy emparejado, pero salgo con personas y estoy feliz".