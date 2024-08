Alberto Linero y la verdad detrás de su salida del sacerdocio: “Mi problema no es Dios”

Alberto Linero Gómez reveló para Se Dice De Mí las razones por las que abandonó el sacerdocio, sus batallas con la depresión y cómo el amor llegó a su vida. El samario creció en una familia unida y llena de felicidad. Su abuela fue el principal motor y, según él, es a quien le debe su fe y la capacidad para comunicarse.

“A los 6 años, yo ya me di cuenta de que tenía la vocación para contar. Ahí me di cuenta de que yo voy a vivir de la palabra, del cuento...Lo que hice fue trabajar, estudiar e ir aprendiendo”, aseguró.

El llamado al sacerdocio lo recibió a muy temprana edad, cuando fue a un retiro espiritual en el colegio. “Un cura predicó muy emocionado y las palabras de ese cura me tocaron el corazón...Esa fue la primera vez que quise ser presbítero de la Iglesia católica”, afirmó.

En 1986, Linero llegó al seminario de Barranquilla donde se formó para predicar la palabra de Dios, pese a que su padre no estuvo de acuerdo con su decisión. Estudió Teología en la Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá, y, luego, debutó en la emisora Minuto de Dios.

¿Por qué se retiró Alberto Linero del sacerdocio?

En 2018, Alberto Linero anunció que se retiraba del sacerdocio tras pertenecer más de dos décadas en la comunidad religiosa. Su razón principal fue por una soledad profunda que sentía en su vida con sus relaciones cercanas.

“Es un tema muy personal, muy emocional y no fácil de explicar. Ojalá la gente aprendiera que uno no puede juzgar tan fácil las emociones de los demás. Cuando yo dije que había tenido soledad, mi problema no era con Dios...Yo no he dejado de creer, no he dejado de orar, nunca he tenido dudas de él...Yo empecé a tener problemas de soledad porque me hizo falta gente, los vínculos no eran tan fuertes como uno quisiera”, reveló.

Tras un fuerte episodio de diabetes que lo obligó a estar internado en el hospital, realmente sintió que pocas personas estuvieron para él. “Los curas no le interesan a nadie”, aseguró al recordar el trágico momento que vivió por su problema de salud. “En esa clínica yo salí con la clara decisión de que me iba, que ya no iba más”.

Su decisión de retirarse del sacerdocio dio mucho de qué hablar entre los feligreses, ya que sus opiniones respecto a la religión, el amor y otros aspectos de su vida eran diferentes a lo que mencionaba, pero eso fue determinante para comenzar una nueva faceta.

La pareja de Alberto Linero



Alberto Linero decidió dejarse llevar por sus sentimientos y encontró el amor de su vida. En una boda íntima y privada sello su compromiso con María Alcira Matallana. Sus familiares aseguraron verlo más feliz y tranquilo.

Linero no ha dejado de lado su ser más espiritual, pero aprovecha cada segundo de la vida para amar a sus seres queridos, vivir el amor y luchar por librarse de esas batallas que tanto afectaron su vida.